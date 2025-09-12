Mi Bienestar

Estrabismo en niños: qué es, cómo detectarlo y cuál es el tratamiento

15 niños fueron operados de forma gratuita en Estados Unidos. Le contamos los detalles

Por Yucsiany Salazar
El estrabismo puede afectar la visión y el desarrollo visual de los niños; la detección temprana y el tratamiento adecuado son clave para corregirlo.
