Cómo detectar que un ser querido necesita ayuda: señales de riesgo de suicidio que pueden pasar desapercibidas

Aprenda a identificar las señales de riesgo que suelen pasar desapercibidas en niños, adolescentes y adultos. Le brindamos consejos de especialistas para brindar apoyo sin abrumar.

Por Yucsiany Salazar
La prevención del suicidio implica identificar señales de alerta que, en muchos casos, pasan desapercibidas para familiares y amigos
La prevención del suicidio implica identificar señales de alerta que, en muchos casos, pasan desapercibidas para familiares y amigos (Canva /Composición de Canva)







