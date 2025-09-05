Mi Bienestar

Rutinas con yoga, pilates, barre y cardio dance: cuatro ejercicios para activarse

Existen alternativas de ejercicio que puede practicar, adaptadas a cualquier edad y condición física, y que fortalecen cuerpo y mente. Le brindamos una guía práctica

Por Yucsiany Salazar
Conozca cuáles alternativas puede poner en práctica para mejorar su movilidad y mantener una buena condición física.
Conozca cuáles alternativas puede poner en práctica para mejorar su movilidad y mantener una buena condición física. (Canva/Composición de Canva)







