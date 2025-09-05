Rutinas con yoga, pilates, barre y cardio dance: cuatro ejercicios para activarse

Conozca cuáles alternativas puede poner en práctica para mejorar su movilidad y mantener una buena condición física.

Con yoga, pilates, barre y cardio dance puede ejercitarse en cualquier momento, fortalecer su cuerpo y disfrutar de una vida más saludable. Esta vez compartimos cuatro ejercicios básicos pero muy útiles.

Lo que debe saber:

Comience de forma progresiva, evaluando su condición física y consultando a un médico si tiene dudas o alguna condición de salud. Pilates, yoga, barre y cardio dance son técnicas seguras y adaptables que puede practicar, dependiendo de su objetivo y elección. Calentar antes, estirar después y mantenerse bien hidratado son pasos esenciales para evitar lesiones y obtener mejores resultados.

Laura Obando, fisioterapeuta especializada en movimiento y directora del área Wellness en Zenit, explica que el ejercicio nunca está contraindicado; lo fundamental es organizar la rutina según su condición y avanzar de forma progresiva.

“No es tener miedo, pero sí tener prudencia de hacer las cosas en el orden correcto”, enfatizó Obando.

Con ayuda de la especialista, le presentamos una lista de opciones que puede poner en práctica para ejercitarse, dependiendo de su gusto y capacidad de movimiento.

Eso sí, cuando se inicia una rutina fuera del gimnasio, el riesgo de sobrecarga o lesión no deja de existir. Tome en cuenta algunas recomendaciones clave: no excederse en repeticiones ni en peso, estructurar la rutina con cuidado y consultar a un especialista si se tienen condiciones médicas específicas.

Ejercicios de pilates

Es un sistema de entrenamiento físico y mental que fortalece la musculatura estabilizadora.

Mejora la postura y favorece la movilidad articular.

Puede practicarse en casa con un tapete y accesorios simples, y es apto para personas de todas las edades y niveles de condición física.

Además, integra la respiración y la conciencia corporal, ayudando a reducir tensiones.

Ejercicios de pilates - Mi bienestar

Técnica de yoga

Esta técnica combina cuerpo y mente, favorece la flexibilidad y la relajación.

Puede practicarse en cualquier espacio tranquilo.

No requiere equipo sofisticado: un tapete y ropa cómoda son suficientes.

Ayuda a equilibrar el cuerpo y la mente, mejorar la concentración y reducir el estrés.

Ejercicios yoga - Mi bienestar

Barre y cardio dance

El barre está basado en la danza, combina fuerza, coordinación y resistencia muscular.

Se puede realizar en línea o con barras caseras.

Mejora tonificación, postura y movilidad.

El cardio dance es dinámico y divertido, fortalece la resistencia cardiovascular y coordinación.

Puede adaptarse a distintos niveles.

Ideal para ejercitarse en casa con música y motivación.

Cardio dance - Mi bienestar

Recomendaciones para ejercitarse de manera segura

Calentamiento: Antes de iniciar cualquier rutina, siempre dedique entre 5 a 10 minutos a movimientos suaves para preparar músculos y articulaciones.

Antes de iniciar cualquier rutina, siempre dedique entre 5 a 10 minutos a movimientos suaves para preparar músculos y articulaciones. Carga de ejercicio: Aumente la intensidad y repeticiones de manera progresiva, sin excederse a su capacidad de movimiento.

Aumente la intensidad y repeticiones de manera progresiva, sin excederse a su capacidad de movimiento. Estiramientos: Después del ejercicio, estire cada músculo de 20 segundos a 1 minuto para liberar la tensión y favorecer la recuperación.

Después del ejercicio, estire cada músculo de 20 segundos a 1 minuto para liberar la tensión y favorecer la recuperación. Hidratación y alimentación: Tome agua antes, durante y después de la rutina, y consuma alimentos ligeros que aporten energía.

Tome agua antes, durante y después de la rutina, y consuma alimentos ligeros que aporten energía. Precaución: Personas con hipertensión, problemas cardíacos u otras condiciones deben consultar a un profesional antes de ejercicios de alta intensidad.

La especialista recalca que todas estas técnicas explicadas anteriormente se pueden trabajar durante la semana y así obtener distintos resultados.

“Se pueden trabajar pilates dos días, barre un día, que te va a dar más movilidad, más coordinación por tener la música, y el yoga para el final de semana relajarse, integrar todo lo que hemos trabajado durante la semana. O sea, todas estas técnicas se complementan“, finalizó Obando.

Todas las opciones de ejercicio son adaptables a cualquier edad y condición, pero si tiene dudas de cómo iniciar o qué ejercicios practicar, lo recomendable es acudir con algún especialista en movimiento para que le brinde una guía personalizada para usted.