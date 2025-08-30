El enemigo silencioso del gimnasio (y cómo vencerlo): videopodcast Mi Bienestar Ep. 1

Francisco Lara, entrenador personal de Zenit, comparte consejos para que usted disfrute sus entrenamientos y alcance sus objetivos sin estrés.

Al iniciar una rutina en el gimnasio para mantenerse en forma, bajar de peso o alcanzar distintos objetivos, muchas personas enfrentan un enemigo silencioso: el estrés.

Conversamos con Francisco Lara, entrenador personal de Zenit, quien comparte consejos prácticos para hacer del ejercicio una experiencia disfrutable, sin presión ni ansiedad, y así maximizar los resultados de sus entrenamientos. Le invitamos a dedicar 13 minutos para su bienestar.

Mi Bienestar - Episodio 01

