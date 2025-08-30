Mi Bienestar

El enemigo silencioso del gimnasio (y cómo vencerlo): videopodcast Mi Bienestar Ep. 1

Compartimos estrategias para que disfrute sus rutinas en el gimnasio y logre sus objetivos sin presionarse de más

Por Yucsiany Salazar
Francisco Lara, entrenador personal de Zenit, comparte consejos para que usted disfrute sus entrenamientos y alcance sus objetivos sin estrés. (Captura de pantalla/Composición de Canva)







GimnasioMi Bienestar
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

