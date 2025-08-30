El enemigo silencioso del gimnasio (y cómo vencerlo): videopodcast Mi Bienestar Ep. 1

Al iniciar una rutina en el gimnasio para mantenerse en forma, bajar de peso o alcanzar distintos objetivos, muchas personas enfrentan un enemigo silencioso: el estrés.
Conversamos con Francisco Lara, entrenador personal de Zenit, quien comparte consejos prácticos para hacer del ejercicio una experiencia disfrutable, sin presión ni ansiedad, y así maximizar los resultados de sus entrenamientos. Le invitamos a dedicar 13 minutos para su bienestar.
Mi Bienestar - Episodio 01
LEA MÁS: ¿Primera vez en el gimnasio?: vea esta rutina para evitar errores y lesiones