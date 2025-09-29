Prueba de esfuerzo y VO2 máx.: ¿Cuál es la diferencia y cómo cuidan su corazón?

Aunque casi siempre las personas asocian las pruebas médicas con enfermedad, la prueba de esfuerzo y VO2 máx. son herramientas de prevención y seguridad, incluso para quienes se consideran sanos.
Según Andrés Garzona, cardiólogo deportivo y preventivo de Zenit, estas pruebas permiten detectar problemas cardíacos o pulmonares que no siempre se manifiestan en reposo y ayudan a establecer el ejercicio adecuado para cada persona.
Lo que debe saber:
- La prueba de esfuerzo y VO2 máx. permiten identificar enfermedades “silenciosas” que no presentan síntomas en reposo.
- No son exclusivas para atletas: cualquier persona que planee ejercitarse deberían considerarlas.
- Combinadas, permiten un panorama completo para entrenar de forma segura y efectiva.
Cuando se habla de pruebas médicas para evaluar la condición física, suelen confundirse dos conceptos: la prueba de esfuerzo y la medición del VO2 máximo. Ambas son útiles, pero no significan lo mismo ni ofrecen la misma información.
Garzona explica que estas herramientas no solo sirven a los atletas, sino también a cualquier persona que quiera prevenir riesgos cardiovasculares y optimizar su entrenamiento.
También son útiles en adultos mayores activos, personas en rehabilitación, o pacientes con condiciones cardíacas o pulmonares.
Prueba de esfuerzo
- Se trata de un examen en el que el paciente realiza ejercicio controlado y progresivo (caminar, correr en banda o pedalear), mientras se monitorean presión arterial, frecuencia cardíaca, ritmo eléctrico del corazón y síntomas como mareos o dolor de pecho.
- Su objetivo principal es detectar problemas cardiovasculares “silenciosos” que no aparecen en reposo, pero sí bajo esfuerzo.
- Permite establecer zonas seguras para la práctica de ejercicio en personas con antecedentes familiares o factores de riesgo.
- Aunque es común asociarla con atletas o corredores, el especialista enfatiza que la prueba de esfuerzo es recomendable para cualquier persona que quiera iniciar una actividad física más intensa.
- Además, quienes ya tienen antecedentes familiares de problemas cardíacos, síntomas sospechosos o secuelas después de enfermedades como el COVID-19 deberían considerar este examen como una inversión en prevención.
“Muchas personas se inscriben a carreras, quieren empezar un deporte, pero nunca se han revisado ni la presión arterial, no han tenido una consejería con algún tipo de médico, o nunca han visto cómo responde su cuerpo al ejercicio de manera intensa, solamente van a la actividad, suben el Chirripó y nunca se habían revisado“, explicó el especialista.
“Entonces a veces yo les digo: antes de comprar la bici nueva, las tenis nuevas, a veces es bueno haberse revisado y eso es una buena inversión en salud sobre todo en las personas que tienen algún síntoma, que han tenido esa duda, porque a veces hay que escuchar el cuerpo o que también tienen algún familiar que ha tenido algún problema cardíaco“, agregó.
Prueba VO2 máx
- El VO2 máx. es la cantidad máxima de oxígeno que el cuerpo puede utilizar durante el ejercicio intenso.
- Es considerado el estándar de oro para medir la capacidad cardiorrespiratoria.
- Este dato se obtiene mediante una prueba cardiopulmonar, donde el paciente realiza ejercicio con una mascarilla especial que mide el consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono.
- El VO2 máx. refleja qué tan eficiente es el cuerpo en el uso del oxígeno durante el ejercicio.
- Las personas con valores más altos tienden a tener menor mortalidad, mejor calidad de vida y mayor longevidad. Por eso, esta prueba no solo determina riesgos, sino también el potencial físico y la capacidad de recuperación de cada persona.
Diferencias clave entre ambas pruebas
- Prueba de esfuerzo: mide la respuesta eléctrica y cardiovascular bajo ejercicio. Sirve para detectar riesgos y enfermedades ocultas.
- VO2 máx.: mide la eficiencia en el uso de oxígeno, indicador de rendimiento, capacidad física y longevidad.
- Complemento ideal: la prueba de esfuerzo es más diagnóstica, mientras que el VO2 máx. es más pronóstico y útil en la prescripción deportiva.
¿Cuándo debería hacerse cada prueba?
Garzona señala dos escenarios clave:
- Antes de aumentar la intensidad de ejercicio: incluso sin síntomas, es recomendable revisar cómo responde el corazón si va a entrenar más fuerte de lo habitual.
- Ante señales de alerta: como cansancio excesivo, dolor de pecho, palpitaciones, mareos durante el esfuerzo o pérdida de capacidad física respecto a años anteriores.
Aunque ambas pruebas pueden realizarse por separado, el especialista recomienda combinarlas: la prueba de esfuerzo garantiza seguridad cardiovascular, mientras que el VO2 máx. ofrece información detallada sobre capacidad física y permite una prescripción más precisa de ejercicio.