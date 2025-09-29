Mi Bienestar

Prueba de esfuerzo y VO2 máx.: ¿Cuál es la diferencia y cómo cuidan su corazón?

Descubra la diferencia entre la prueba de esfuerzo y el VO₂ máx. y cómo estas evaluaciones ayudan a prevenir riesgos cardíacos y mejorar su condición física

Por Yucsiany Salazar
La prueba de esfuerzo monitorea presión arterial, frecuencia cardíaca, ritmo eléctrico del corazón y síntomas como mareos o dolor de pecho, mientras la persona realiza ejercicio en una banda.
La prueba de esfuerzo monitorea presión arterial, frecuencia cardíaca, ritmo eléctrico del corazón y síntomas como mareos o dolor de pecho, mientras la persona realiza ejercicio en una banda. (Yucsiany Salazar Serrano/Composición de Canva)







Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

