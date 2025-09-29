Prueba de esfuerzo y VO2 máx.: ¿Cuál es la diferencia y cómo cuidan su corazón?

La prueba de esfuerzo monitorea presión arterial, frecuencia cardíaca, ritmo eléctrico del corazón y síntomas como mareos o dolor de pecho, mientras la persona realiza ejercicio en una banda.

Aunque casi siempre las personas asocian las pruebas médicas con enfermedad, la prueba de esfuerzo y VO2 máx. son herramientas de prevención y seguridad, incluso para quienes se consideran sanos.

Según Andrés Garzona, cardiólogo deportivo y preventivo de Zenit, estas pruebas permiten detectar problemas cardíacos o pulmonares que no siempre se manifiestan en reposo y ayudan a establecer el ejercicio adecuado para cada persona.

Lo que debe saber:

La prueba de esfuerzo y VO2 máx. permiten identificar enfermedades “silenciosas” que no presentan síntomas en reposo. No son exclusivas para atletas: cualquier persona que planee ejercitarse deberían considerarlas. Combinadas, permiten un panorama completo para entrenar de forma segura y efectiva.

Cuando se habla de pruebas médicas para evaluar la condición física, suelen confundirse dos conceptos: la prueba de esfuerzo y la medición del VO2 máximo. Ambas son útiles, pero no significan lo mismo ni ofrecen la misma información.

Garzona explica que estas herramientas no solo sirven a los atletas, sino también a cualquier persona que quiera prevenir riesgos cardiovasculares y optimizar su entrenamiento.

También son útiles en adultos mayores activos, personas en rehabilitación, o pacientes con condiciones cardíacas o pulmonares.

Prueba de esfuerzo

Se trata de un examen en el que el paciente realiza ejercicio controlado y progresivo (caminar, correr en banda o pedalear), mientras se monitorean presión arterial, frecuencia cardíaca, ritmo eléctrico del corazón y síntomas como mareos o dolor de pecho .

. Su objetivo principal es detectar problemas cardiovasculares “silenciosos” que no aparecen en reposo, pero sí bajo esfuerzo.

que no aparecen en reposo, pero sí bajo esfuerzo. Permite establecer zonas seguras para la práctica de ejercicio en personas con antecedentes familiares o factores de riesgo.

Aunque es común asociarla con atletas o corredores, el especialista enfatiza que la prueba de esfuerzo es recomendable para cualquier persona que quiera iniciar una actividad física más intensa.

que quiera iniciar una actividad física más intensa. Además, quienes ya tienen antecedentes familiares de problemas cardíacos, síntomas sospechosos o secuelas después de enfermedades como el COVID-19 deberían considerar este examen como una inversión en prevención.

“Muchas personas se inscriben a carreras, quieren empezar un deporte, pero nunca se han revisado ni la presión arterial, no han tenido una consejería con algún tipo de médico, o nunca han visto cómo responde su cuerpo al ejercicio de manera intensa, solamente van a la actividad, suben el Chirripó y nunca se habían revisado“, explicó el especialista.

“Entonces a veces yo les digo: antes de comprar la bici nueva, las tenis nuevas, a veces es bueno haberse revisado y eso es una buena inversión en salud sobre todo en las personas que tienen algún síntoma, que han tenido esa duda, porque a veces hay que escuchar el cuerpo o que también tienen algún familiar que ha tenido algún problema cardíaco“, agregó.

Así se realiza una prueba de esfuerzo

Prueba VO2 máx

El VO2 máx. es la cantidad máxima de oxígeno que el cuerpo puede utilizar durante el ejercicio intenso.

es la cantidad máxima de oxígeno que el cuerpo puede utilizar durante el ejercicio intenso. Es considerado el estándar de oro para medir la capacidad cardiorrespiratoria .

. Este dato se obtiene mediante una prueba cardiopulmonar, donde el paciente realiza ejercicio con una mascarilla especial que mide el consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono.

El VO2 máx. refleja qué tan eficiente es el cuerpo en el uso del oxígeno durante el ejercicio.

Las personas con valores más altos tienden a tener menor mortalidad, mejor calidad de vida y mayor longevidad. Por eso, esta prueba no solo determina riesgos, sino también el potencial físico y la capacidad de recuperación de cada persona.

La prueba VO2 máx. mide la eficiencia en el uso de oxígeno, indicador de rendimiento, capacidad física y longevidad. (Cortesía Zenit/Cortesía Zenit)

Diferencias clave entre ambas pruebas

Prueba de esfuerzo: mide la respuesta eléctrica y cardiovascular bajo ejercicio. Sirve para detectar riesgos y enfermedades ocultas.

mide la respuesta eléctrica y cardiovascular bajo ejercicio. Sirve para detectar riesgos y enfermedades ocultas. VO2 máx.: mide la eficiencia en el uso de oxígeno, indicador de rendimiento, capacidad física y longevidad.

mide la eficiencia en el uso de oxígeno, indicador de rendimiento, capacidad física y longevidad. Complemento ideal: la prueba de esfuerzo es más diagnóstica, mientras que el VO2 máx. es más pronóstico y útil en la prescripción deportiva.

La prueba de esfuerzo detecta problemas cardiovasculares “silenciosos” que no aparecen en reposo, pero sí bajo esfuerzo. (Yucsiany Salazar Serrano/Canva)

¿Cuándo debería hacerse cada prueba?

Garzona señala dos escenarios clave:

Antes de aumentar la intensidad de ejercicio : incluso sin síntomas, es recomendable revisar cómo responde el corazón si va a entrenar más fuerte de lo habitual.

: incluso sin síntomas, es recomendable revisar cómo responde el corazón si va a entrenar más fuerte de lo habitual. Ante señales de alerta: como cansancio excesivo, dolor de pecho, palpitaciones, mareos durante el esfuerzo o pérdida de capacidad física respecto a años anteriores.

Aunque ambas pruebas pueden realizarse por separado, el especialista recomienda combinarlas: la prueba de esfuerzo garantiza seguridad cardiovascular, mientras que el VO2 máx. ofrece información detallada sobre capacidad física y permite una prescripción más precisa de ejercicio.