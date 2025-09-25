Mi Bienestar

Qué es la terapia acuática y cómo ayuda a recuperarse de lesiones y cirugías

¿Dolor crónico o rehabilitación postquirúrgica? Esta terapia en agua reduce la inflamación, mejora la movilidad y refuerza la confianza. Vea cómo funciona.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
La terapia acuática combina ejercicios en el agua con técnicas especializadas para reducir dolor, mejorar fuerza y movilidad.
La terapia acuática combina ejercicios en el agua con técnicas especializadas para reducir dolor, mejorar fuerza y movilidad. (Yucsiany Salazar Serrano/Composición de Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mi bienestarTerapia acuáticaAguaMovimientoSalud
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.