Qué es la terapia acuática y cómo ayuda a recuperarse de lesiones y cirugías

La terapia acuática combina ejercicios en el agua con técnicas especializadas para reducir dolor, mejorar fuerza y movilidad.

¿Ha escuchado hablar de la terapia acuática? Débora Rivera, fisioterapeuta de Zenit, explica que consiste en una modalidad de terapia física que usa el agua para reintegrar el bienestar de las personas. La especialista brinda una guía práctica para conocer cómo funciona esta terapia.

Lo que debe saber:

La terapia acuática es una herramienta terapéutica segura y efectiva para recuperar el bienestar físico y emocional. No requiere habilidades de natación y puede adaptarse a distintas edades y condiciones. Es especialmente útil para quienes buscan un ejercicio de bajo impacto y una recuperación más confortable tras una lesión o cirugía.

Desde una lesión por ejercicio hasta una cirugía ortopédica, la terapia acuática tiene múltiples beneficios para cada paciente. ¿Cómo funciona?

A través de técnicas y ejercicios dentro del agua, se busca mejorar la movilidad, la fuerza muscular y el equilibrio, además de ofrecer un componente emocional positivo durante la recuperación.

¿Quiénes pueden acceder a la terapia acuática?

Rivera menciona que la terapia acuática está dirigida a distintos tipos de poblaciones:

Pacientes postoperados, como reemplazos de rodilla, cadera o tobillo.

Personas con lesiones crónicas, como lumbalgia, dolor de cuello o dolor de hombro.

Personas que requieren rehabilitación ortopédica o neurológica.

Además, no hay límite de edad: desde niños con fracturas hasta adultos mayores que buscan recuperar masa muscular pueden beneficiarse.

¿Cómo es una primera sesión?

Al inicio, se realiza una valoración completa del paciente para identificar:

Tipo de lesión o cirugía previa.

Áreas de dolor o inflamación.

Expectativas del paciente.

A partir de esta evaluación, se establecen objetivos personalizados y se inicia el tratamiento dentro del agua, utilizando flotadores y otros implementos según las necesidades.

Cabe recalcar que el paciente no necesita saber nadar, ya que siempre estará acompañado por el terapeuta dentro del agua.

“He tenido pacientes que tienen cierto temor al agua. Uno está con el paciente dentro del agua, entonces no hay necesidad de saber nadar para usted estar en terapia“, agregó la fisioterapeuta.

Así es una sesión de terapia acuática

Beneficios físicos de la terapia acuática

Reducción del dolor y la inflamación: La presión hidrostática del agua mejora la circulación y reduce el edema o inflamación.

La presión hidrostática del agua mejora la circulación y reduce el edema o inflamación. Bajo impacto en las articulaciones: Flotar en el agua disminuye el peso aparente, lo que hace que los movimientos sean más suaves y seguros.

Flotar en el agua disminuye el peso aparente, lo que hace que los movimientos sean más suaves y seguros. Mejora del movimiento y fuerza: Se trabaja la movilidad articular, la fuerza muscular, el equilibrio y la marcha.

Se trabaja la movilidad articular, la fuerza muscular, el equilibrio y la marcha. Temperatura adecuada: En Zenit hay una piscina temperada (20–30 °C) la cual ayuda a relajar la musculatura y a acelerar la recuperación.

En Zenit hay una piscina temperada (20–30 °C) la cual ayuda a relajar la musculatura y a acelerar la recuperación. Jetstick o chorros de agua a presión: Permiten trabajar puntos específicos de dolor, favoreciendo la recuperación localizada.

“Se le conoce como un buen ejercicio de bajo de bajo impacto para aquellas personas, por ejemplo, que tienen osteoporosis o que están iniciando su proceso de volver a caminar después de una fractura“, explicó la especialista.

Beneficios en la salud mental

La terapia acuática también aporta un componente psicológico importante:

Genera confianza y seguridad al ver los progresos.

Aumenta la motivación y la esperanza durante el proceso de recuperación.

Reduce la ansiedad asociada a la actividad física tras una lesión o cirugía.

Contraindicaciones y precauciones

No todos los pacientes pueden iniciar inmediatamente:

Personas con heridas recientes o suturas.

Procesos infecciosos activos.

Insuficiencia renal o cardíaca inestable.

Incontinencia urinaria o fecal no controlada.

¿Cuánto tiempo tarda en ver resultados?

La especialista señala que el tiempo en ver resultado depende de dos factores:

Pacientes postquirúrgicos pueden ver mejoras más rápidas (aproximadamente un mes).

Lesiones crónicas pueden requerir más tiempo para notar cambios significativos.

La piscina temperada de Zenit, que a la vez tiene chorros de agua a presión ayuda a relajar la musculatura y a acelerar la recuperación al trabajar puntos específicos de dolor. (Yucsiany Salazar Serrano/Yucsiany Salazar)

“Si por A o por B tienen algún tipo de lesión o cirugía, sepan que hay una herramienta terapéutica, en este caso la fisioterapia acuática que puede ser de gran utilidad para el bienestar y para recuperar el bienestar de su salud“, finalizó Rivera.