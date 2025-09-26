Mi Bienestar

No crea en estos mitos sobre el ejercicio|Videopodcast Mi Bienestar Ep. 3

Conversamos sobre mitos que giran en torno a hacer ejercicio con un entrenador personal, quien explica la verdad detrás de estas creencias y da consejos prácticos para entrenar de forma efectiva

Por Yucsiany Salazar
Francisco Lara, entrenador personal de Zenit, comparte consejos para que usted disfrute sus entrenamientos y alcance sus objetivos sin estrés.
Francisco Lara, entrenador personal de Zenit, comparte consejos para que usted realice sus rutinas de la mejor manera y deje de lado varios mitos sobre el ejercicio. (Composición de Canva /Composición de Canva)







Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

