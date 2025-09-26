No crea en estos mitos sobre el ejercicio|Videopodcast Mi Bienestar Ep. 3

Francisco Lara, entrenador personal de Zenit, comparte consejos para que usted realice sus rutinas de la mejor manera y deje de lado varios mitos sobre el ejercicio.

¿Le ha pasado que, cuando va a hacer ejercicio, le recomiendan ciertos consejos para tener resultados más rápido? En internet y entre amigos circulan muchos mitos en torno a este tema.

En el tercer episodio del videopodcast Mi bienestar, conversamos con Francisco Lara, entrenador personal de Zenit, quien desmiente varios de estos mitos y explica cuál es la mejor manera de realizar sus rutinas de ejercicio. Le invitamos a dedicar 12 minutos a su salud deportiva.

Videopodcast Mi Bienestar Ep. 3

