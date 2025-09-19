Mi Bienestar

¿Le cuesta seguir conversaciones en lugares ruidosos? Conozca las señales tempranas de pérdida auditiva

La pérdida auditiva puede empezar de forma silenciosa: dificultad para entender en reuniones, zumbidos o necesidad de subir el volumen. Aprenda a reconocer sus primeras señales y factores de riesgo para detectarla a tiempo.

Por Yucsiany Salazar
La pérdida auditiva es una condición silenciosa que afecta a miles de costarricenses y puede aparecer a cualquier edad. Detectarla a tiempo mejora la calidad de vida.
La pérdida auditiva es una condición silenciosa que afecta a miles de costarricenses y puede aparecer a cualquier edad. Detectarla a tiempo mejora la calidad de vida. (Canva/Composición de Canva)







