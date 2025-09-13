¿Cómo hablar con sus hijos sobre sexualidad sin tabúes?| videopodcast Mi Bienestar Ep. 2

Georgina Echandi, psicóloga del Hospital Metropolitano, comparte una serie de recomendaciones para facilitar que los padres rompan tabúes y guíen a sus hijos correctamente.

Hablar con los hijos sobre sexualidad puede ser un desafío e incluso un tabú para muchos padres.

En el segundo episodio del videopodcast Mi bienestar, conversamos con Georgina Echandi, psicóloga del Hospital Metropolitano, quien comparte consejos prácticos para guiar estas conversaciones de manera abierta, respetuosa y adaptada a cada edad. Le invitamos a dedicar 15 minutos para el bienestar de sus hijos.

Mi Bienestar Episodio 2

