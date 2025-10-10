Mi Bienestar

Lo que ocurre en su cerebro cuando hace ejercicios (y cómo impacta en su salud mental)

Descubra cómo el ejercicio potencia la memoria, la concentración y el bienestar emocional. Un psicólogo deportivo explica qué ocurre en el cerebro al hacer actividad física y qué puede hacer si tiene depresión o ansiedad y le cuesta ejercitarse.

Por Yucsiany Salazar
El ejercicio no solo fortalece el cuerpo: también mejora la memoria, la concentración y la salud emocional gracias a la liberación de sustancias cerebrales que generan bienestar.
El ejercicio no solo fortalece el cuerpo: también mejora la memoria, la concentración y la salud emocional gracias a la liberación de sustancias cerebrales que generan bienestar.







Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

