Conozca cómo elegir el entrenamiento ideal para usted y su bienestar

Al momento de elegir un entrenamiento, la clave está en encontrar la rutina que se adapte a su estilo de vida y le motive a mantenerse activo a largo plazo.

Elegir un entrenamiento no es solo cuestión de estética o fuerza, sino de encontrar la modalidad que mejor se adapte a su vida, lo mantenga motivado y genere resultados sostenibles a largo plazo. Por eso, Francisco Lara, entrenador personal de Zenit, brinda una guía práctica para que usted valore cuál es el tipo de rutina que se mejor se adapta a su propósito.

Lo que debe saber:

La constancia y disciplina son más importantes que la modalidad: gimnasio tradicional o funcional, lo esencial es mantener la rutina. El entrenamiento funcional trabaja todo el cuerpo y mejora movilidad y coordinación, mientras que el gimnasio tradicional permite resultados específicos en áreas concretas. Hábitos complementarios como alimentación equilibrada, descanso adecuado y control del estrés potencian los resultados y el bienestar integral.

Evaluar antes de decidir

Antes de elegir un gimnasio o centro de entrenamiento funcional, es importante revisar varios aspectos:

Ubicación y accesibilidad.

Compatibilidad de horarios.

Instalaciones y atención del personal.

Método de trabajo y enfoque de los entrenadores.

Además, distintas opciones antes de decidirse le permitirá encontrar el lugar y la rutina que mejor se adapte a sus necesidades y estilo de vida.

El tipo de entrenamiento: Funcional o tradicional

Funcional: se enfoca en movimientos que trabajan todo el cuerpo, mejoran coordinación, resistencia y movilidad. Es más dinámico y menos repetitivo.

se enfoca en movimientos que trabajan todo el cuerpo, mejoran coordinación, resistencia y movilidad. Es más dinámico y menos repetitivo. Tradicional: permite enfocarse en músculos específicos, logrando definición en áreas concretas como piernas, brazos o torso. La repetición de ejercicios ayuda a tonificar y desarrollar fuerza localizada.

permite enfocarse en músculos específicos, logrando definición en áreas concretas como piernas, brazos o torso. La repetición de ejercicios ayuda a tonificar y desarrollar fuerza localizada. Para quienes desean combinar ambos entrenamientos, Lara recomienda alternar rutinas. Por ejemplo, antes de competencias de crossfit, se puede trabajar primero con hipertrofia en gimnasio convencional y luego pasar a movimientos funcionales, fortaleciendo músculos específicos antes de integrarlos en rutinas más dinámicas.

“En la mayoría de los casos, cuando una persona ingresa al gimnasio, le ha pasado como que ingresan, como que voy a hacer este entrenamiento, pero después mejor me paso a funcionales. Se dan cuenta que tal vez no hacen tanto click, o se dan cuenta que es muy retador entrenamiento funcional o crossfit como tal, entonces se dan cuenta que esta línea los puede llevar o acercar más a lo que buscan”, agregó el entrenador.

Casarse con un entrenamiento

Lara explica que el éxito no depende del tipo de ejercicio que usted practique, sino de su constancia.

Mantener un plan regular y adaptado a sus objetivos asegura progreso y reduce el riesgo de abandonar la rutina por frustración o aburrimiento.

Hábitos que potencian su entrenamiento

Consultar con un nutricionista para ajustar la dieta a su actividad física.

Dormir suficiente para recuperación muscular y mental.

Estos hábitos no solo mejoran el rendimiento, sino que fortalecen la energía y el bienestar general.

Ya sea funcional o tradicional, el éxito del entrenamiento depende de la disciplina, la alimentación y el descanso. Lo importante es disfrutar del proceso y ser constante con su propósito. (Canva/Canva)

¿En cuánto tiempo se ven los resultados?

El entrenador personal explica que usted podrá ver los resultados dependiendo de su constancia en la rutina. Algunos ejemplos son:

Si usted entrena dos veces a la semana, se me ocurre, podría ver todos los resultados en tres años.

Si entrena tres veces por semana, los resultados podrían verse en dos años.

Si dedica cuatro veces a la semana, podría ver los resultados en un año y medio.

Es decir, a mayor veces de entrenamiento por semana, menor tiempo en ver los resultados.

“Somos lo que hacemos. Usted sabrá cuánto tiempo le dedica para poder ver resultados lo más pronto posible”, agregó Lara.

Mantener motivación y evitar el aburrimiento

Variar los ejercicios, alternar intensidad y disfrutar del proceso son estrategias que mantienen la adherencia.

El funcional aporta dinamismo, mientras que el entrenamiento tradicional permite medir avances concretos en músculos específicos.

Una de las recomendaciones del entrenador es no compararse, cada quien lleva su propio ritmo y avance.

“No le ponga atención a todo el mundo, que todo el mundo le ha funcionado esto o lo otro. Cásese con algo y dele tiempo a que pueda haber un resultado con eso. Sea constante y fiel al proceso”, finalizó Lara.