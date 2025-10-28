Orinar en cuclillas en baños públicos: riesgos para su salud íntima según una uróloga

Sentarse y relajarse al orinar permite un vaciado completo de la vejiga, protegiendo el piso pélvico y evitando molestias futuras.

Ir a un baño público, colocar papel higiénico alrededor del inodoro pero aun así orinar en cuclillas (o “aguilita”). ¿Se le hace familiar este escenario? Por lo general, esto es lo que hacen las mujeres cuando van a servicios sanitarios públicos, sin embargo, según especialistas, esta postura podría traer consecuencias negativas para la salud de la vejiga y el piso pélvico. En esta nota le contamos lo que indica una uróloga y qué puede hacer al respecto.

Lo que debe saber:

Orinar en cuclillas impide el vaciado completo de la vejiga, aumentando el riesgo de infecciones. La tensión en los músculos del piso pélvico puede generar incontinencia urinaria a largo plazo. Existen alternativas seguras que permiten mantener higiene sin afectar la salud urinaria.

Por qué orinar en cuclillas no es recomendable

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la orina como un líquido que contiene agua y productos de desecho. Este líquido se almacena en la vejiga y posteriormente sale del cuerpo a través de la uretra.

Cuando una persona aguanta ganas de orinar por miedo a sentarse en un inodoro público o, cuando va y orina en posición de “aguilita” (prácticamente en el aire, sin sentarse), la vejiga no se vacía en su totalidad generando riesgos como:

Infecciones urinarias: la orina residual facilita la proliferación bacteriana.

la orina residual facilita la proliferación bacteriana. Piedras en la vejiga: la acumulación de orina favorece la formación de cálculos.

la acumulación de orina favorece la formación de cálculos. Incontinencia por rebasamiento: la vejiga llena constantemente puede “desbordarse”, provocando pérdidas involuntarias. Natalia Vargas, especialista en Urología de la Clínica Urocare, parte de la red médica Medismart, brinda el siguiente ejemplo: “es como cuando usted llena un vaso hasta el tope y ya cuando el agua no tiene más por dónde agarrar, se empieza a desbordar del vaso, eso es lo que pasa en la vejiga, que si no va a vaciarse de manera frecuente y adecuadamente, esa orina que está quedando ahí se acumula y se empieza a rebasar”.

Además, según la especialista, orinar en posiciones incómodas tensa los músculos del piso pélvico, dificultando el vaciado completo de la vejiga.

Cómo orinar de manera segura en baños públicos

Para quienes deben usar baños fuera de casa, la uróloga ofrece algunas recomendaciones:

Limpiar bien el asiento antes de usarlo (si es posible con desinfectante o agua y jabón).

antes de usarlo (si es posible con desinfectante o agua y jabón). Usar papel o dispositivos protectores para sentarse si el servicio sanitario es poco higiénico.

para sentarse si el servicio sanitario es poco higiénico. Sentarse y relajarse para permitir que la vejiga se vacíe correctamente, tomando el tiempo necesario.

“Así como nos tomamos el tiempo para comer, nos tomamos el tiempo para dormir, así mismo que nos tomemos el tiempo adecuado para poder sentarnos y vaciar nuestra vejiga y orinar”, recalca la uróloga.

Tomarse un momento para limpiar el asiento, lavarse las manos, y usar papel al sentarse, ayuda a prevenir infecciones sin comprometer la salud urinaria. (Canva/Canva)

Estas medidas permiten evitar tensiones innecesarias y reducir riesgos de infecciones y problemas urinarios a largo plazo. Además, se protege la salud íntima sin comprometer la higiene personal.

Hábitos clave para la salud urinaria femenina

Además de la postura al orinar, hay otros hábitos que ayudan a proteger la vejiga y el tracto urinario y que debe tomar en cuenta:

Limpiarse de adelante hacia atrás para prevenir infecciones.

Mantener hidratación adecuada, entre 2 y 3 litros de agua diarios.

Usar jabones especiales para higiene femenina si su ginecóloga lo indica.

En la menopausia, considerar estrógenos vaginales para evitar resequedad y riesgo de infecciones.

Controlar la regularidad intestinal, ya que el estreñimiento aumenta las probabilidades de problemas urinarios.

Reducir el consumo de cafeína, que irrita la vejiga y puede generar urgencia urinaria.

En resumen, orinar en cuclillas en baños públicos puede parecer más higiénico, pero no es la postura adecuada para vaciar la vejiga. La clave está en sentarse, relajarse y vaciar la vejiga por completo. Complementar esta práctica con hábitos de higiene adecuados y buena hidratación ayuda a prevenir infecciones, piedras en la vejiga e incontinencia.