Orinar en cuclillas en baños públicos: riesgos para su salud íntima según una uróloga

Orinar en cuclillas en baños públicos puede afectar la salud femenina. Descubra qué dice una uróloga y qué hábitos seguir para proteger la vejiga y el piso pélvico.

Por Yucsiany Salazar
Sentarse y relajarse al orinar permite un vaciado completo de la vejiga, protegiendo el piso pélvico y evitando molestias futuras.
Sentarse y relajarse al orinar permite un vaciado completo de la vejiga, protegiendo el piso pélvico y evitando molestias futuras. (Canva/Composición de Canva)







