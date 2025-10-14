Mi Bienestar

Ataques de pánico: cómo identificarlos, actuar y prevenirlos

Los ataques de pánico pueden aparecer sin aviso y provocar miedo extremo. Descubra cómo reconocerlos, controlarlos y reducir su frecuencia.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
Durante un ataque de pánico, el cuerpo reacciona como si enfrentara una amenaza real: palpitaciones, mareos y miedo intenso.
Durante un ataque de pánico, el cuerpo reacciona como si enfrentara una amenaza real: palpitaciones, mareos y miedo intenso. (Canva/Composición de Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mi bienestarSalud MentalAtaques de pánicoSalud
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.