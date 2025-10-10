Cuidados paliativos: cuándo acudir y cómo ayudan a pacientes y familias en momentos difíciles

El apoyo integral de los cuidados paliativos incluye atención médica, emocional y orientación a la familia para enfrentar enfermedades graves con mayor bienestar.

Cuando una enfermedad grave aparece en la vida de una persona, los cuidados paliativos ofrecen algo fundamental: alivio, bienestar y acompañamiento. Lejos de ser un último recurso, esta especialidad médica busca mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias. En el Día Mundial de los Cuidados Paliativos, conozca por qué su papel es cada vez más importante en la atención de la salud.

Lo que debe saber:

No se trata solo del final de la vida, los cuidados paliativos pueden acompañar desde el diagnóstico de una enfermedad grave, no solo en etapas terminales. Su objetivo es mejorar la calidad de vida, tanto física como emocional, del paciente y su entorno familiar. Un equipo interdisciplinario es clave: Médicos, psicólogos, enfermeros y trabajadores sociales trabajan juntos para brindar atención integral y continua.

Andrea Cartín, especialista en Medicina Paliativa del Hospital Metropolitano, explica que esta especialidad no se trata únicamente de atención en la fase terminal, sino que permite que los tratamientos intensivos, como la radioterapia o la quimioterapia, sean más tolerables, facilitando que los pacientes completen la terapia y reduciendo el impacto de efectos secundarios.

“A veces la gente percibe que cuidados paliativos son sólo para los pacientes que están prontos a fallecer, sin embargo, con tanta evolución de la medicina y demás, nos hemos dado cuenta que nuestro potencial de acción es a lo largo de diversas enfermedades“, explica Cartín.

¿Cuándo acudir a cuidados paliativos?

Antes, los pacientes se remitían a cuidados paliativos cuando la enfermedad estaba avanzada, por ejemplo, con metástasis en el cáncer. Sin embargo, con los avances en medicina, la intervención temprana se ha vuelto clave:

Pacientes con tratamientos complejos pueden recibir apoyo paliativo desde el inicio.

Esto facilita la tolerancia a la terapia , aliviando dolor, náuseas o dificultades para alimentarse.

, aliviando dolor, náuseas o dificultades para alimentarse. Permite que los pacientes continúen con tratamientos curativos mientras reciben cuidado integral.

“Un ejemplo muy claro son aquellos pacientes que llevan radioterapia, sobre todo en enfermedades de cabeza y cuello, en donde el tratamiento es muy pesado, genera mucho dolor, mucha carga asintomática, dificultad de alimentación, gusto. Entonces sí se ha visto que cuando hay una intervención temprana de nosotros (cuidados paliativos), esa parte es muchísimo más llevadera“, detalla la especialista.

El papel de la familia y red de apoyo

Los cuidados paliativos reconocen a la familia, ya sea de sangre o red de apoyo, como un elemento esencial del cuidado. Por eso, el equipo médico ofrece orientación sobre:

Estrategias de cuidado directo del paciente.

Manejo de emociones y estrés derivados de la enfermedad.

Prevención de burnout o fatiga por compasión.

Preparación para cualquier eventualidad.

Los cuidados paliativos acompañan tanto al paciente como a su familia, ofreciendo apoyo físico, emocional y orientación para sobrellevar la enfermedad de manera más llevadera. (Canva/Canva)

Cartín explica que un cuidador que no se cuida a sí mismo corre el riesgo de agotamiento, irritabilidad y problemas de salud, lo que reduce la capacidad de apoyo al paciente. Por eso, enseñar a los cuidadores a mantener su bienestar es parte fundamental de la atención paliativa.

“Es como las instrucciones de seguridad en un avión: primero se pone usted la mascarilla y después usted ayuda a alguien más a ponerse la mascarilla”, comenta la especialista.

Beneficios de los cuidados paliativos

Mejor calidad de vida: Control de síntomas físicos y emocionales.

Control de síntomas físicos y emocionales. Apoyo integral: El acompañamiento abarca aspectos médicos, psicológicos y sociales.

El acompañamiento abarca aspectos médicos, psicológicos y sociales. Atención personalizada: Cada paciente recibe un plan adaptado a sus necesidades y al tipo de enfermedad.

Cada paciente recibe un plan adaptado a sus necesidades y al tipo de enfermedad. Aunque no pueden cambiar el pronóstico de la enfermedad, sí pueden reducir la carga de síntomas, aumentar el confort y facilitar la toma de decisiones para pacientes y familias.

Cartín enfatiza que los cuidados paliativos no deben generar temor.

“Que por todos los mitos que existen alrededor de la especialidad y de los medicamentos que nosotros usamos, vayan a negarle la atención o el acompañamiento a un paciente que realmente tal vez no la está pasando tan bien y que a veces con pequeñas intervenciones ese paciente va a mejorar en forma importante, solo con una guía que haga ese caminar un poco más sencillo”, finalizó la especialista.