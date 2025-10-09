Frases que ha escuchado sobre el cáncer de mama y que no son ciertas

Conozca los síntomas reales del cáncer de mama y cuándo acudir a un especialista.

¿Qué frases ha escuchado en torno al cáncer de mama? Aunque es una enfermedad muy conocida, aún existen muchos mitos que pueden generar temor o confusión. Por eso, un senólogo aclara algunas creencias comunes y detalla los síntomas a los que debe prestar atención para consultar con un especialista.

Lo que debe saber:

El cáncer de mama no siempre se manifiesta como un bulto: Puede aparecer con cambios en la piel, retracción del pezón o secreción. Hombres y mujeres pueden desarrollarlo: Aunque es más frecuente en mujeres, los hombres también pueden presentar cáncer de mama. La detección temprana salva vidas: Realizarse la mamografía y prestar atención a los cambios en la mama (explicados en esta nota) permite recibir tratamiento a tiempo y mejorar el pronóstico.

La detección temprana del cáncer de mama es fundamental para recibir un tratamiento adecuado a tiempo y, en la medida de lo posible, reducir la tasa de mortalidad.

Sin embargo, en el camino de conocer los síntomas y causas de esta enfermedad se puede encontrar con varios mitos.

Álvaro Peña, senólogo del Hospital Metropolitano, da una guía práctica para conocer la verdad detrás de estas creencias, así como los signos a los que toda persona debe estar atenta para detectar esta enfermedad a tiempo.

Mito 1: El desodorante causa cáncer de mama

Realidad: “El uso de desodorante no causa cáncer de mama“, explicó el especialista. Antes de una mamografía, se recomienda evitar aplicarlo para que no interfiera con la imagen, pero no hay estudios que lo relacionen con la enfermedad.

Mito 2: Hacerse la mamografía aumenta el riesgo de cáncer por la radiación

Realidad: “Cero. Hay pacientes que uno les envía una mamografía a los dos meses, a los cuatro o a los seis meses, porque les salió una zona que hay que estudiar más y no hay problema. El riesgo de radiación por hacerse una mamografía es muy bajo y por eso uno la sigue recomendando“, indicó Peña.

Mito 3: El cáncer de mama siempre se manifiesta como un bulto

Realidad: Puede presentarse de diferentes formas, no necesariamente como un bulto, por lo que es importante estar atento a cualquier cambio en la mama.

Mito 4: Si no tiene antecedentes familiares, no le puede dar cáncer de mama

Realidad: La mayoría de los cánceres de mama son esporádicos, no hereditarios. No tener antecedentes no garantiza estar libre de riesgo.

Mito 5: El cáncer de mama solo le da a mujeres

Realidad: Aunque es más frecuente en mujeres, los hombres también pueden desarrollarlo, generalmente como un nódulo pequeño. No existe un tamizaje específico, por lo que se recomienda autoexploración frecuente.

Mito 6: Solo se desarrolla en mujeres con edad avanzada

Realidad: Si bien es más común en edades mayores, cada vez se detectan más casos en pacientes jóvenes.

Mito 7: Los implantes aumentan el riesgo de cáncer de mama

Realidad: “No. Algunos implantes podrían aumentar el riesgo de linfoma, es muy bajo, pero cáncer de mama como tal, no.“

Riesgo de linfoma: Algunos implantes muy poco comunes pueden aumentar ligeramente el riesgo de un tipo de linfoma (un tipo de cáncer que empieza en las células del sistema linfático, que es parte de las defensas del cuerpo).

Algunos implantes muy poco comunes pueden aumentar ligeramente el riesgo de un tipo de linfoma (un tipo de cáncer que empieza en las células del sistema linfático, que es parte de las defensas del cuerpo). Caso de carcinoma en Brasil: Se reportó un carcinoma espinocelular (BIA-SCC), un tipo de cáncer que aparece en la cápsula que recubre el implante, no en el tejido mamario.

Se reportó un carcinoma espinocelular (BIA-SCC), un tipo de cáncer que aparece en la cápsula que recubre el implante, no en el tejido mamario. Seguridad de los implantes: El especialista del caso de Brasil aclaró que los implantes de silicón siguen siendo seguros y efectivos para fines estéticos o reconstructivos. Cualquier alteración o cambio en la mama alrededor del implante debe ser evaluado por un médico de inmediato.

Mito 8: Usar sostén con varilla aumenta el riesgo de cáncer

Realidad: No existe evidencia que lo relacione. Solo podría afectar la circulación linfática o sanguínea de manera leve, pero no provoca cáncer.

Mito 9: La mastectomía garantiza que el cáncer no regrese

Realidad: Reduce el riesgo, pero no lo elimina al 100%. Dependiendo del tipo de cirugía y del cáncer, puede ser necesario combinar tratamiento quirúrgico, radioterapia o quimioterapia para minimizar riesgos.

La detección temprana salva vidas. (Canva/Canva)

Señales de alerta a tomar en cuenta

Lo ideal es realizar las pruebas de tamizaje según su edad y factores de riesgo.

Sin embargo, hay algunos signos de alerta a los que debe prestar atención y, si nota alguno, acudir de inmediato a un médico:

Hundimiento nuevo en la piel del seno.

Retracción del pezón.

Enrojecimiento o calor en el seno.

Secreción por el pezón, especialmente si es de un solo lado.

Salida de sangre por el pezón.

El especialista aclara que muchas pacientes pueden no presentar síntomas, por lo que es fundamental realizarse la mamografía a tiempo.

