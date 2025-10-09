Mi Bienestar

Frases que ha escuchado sobre el cáncer de mama y que no son ciertas

Descubra los mitos más comunes sobre el cáncer de mama y conozca la verdad detrás de ellos, según un especialista. Aprenda a identificar los síntomas, cuándo acudir al médico y la importancia de la detección temprana.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
Conozca los síntomas reales del cáncer de mama y cuándo acudir a un especialista.
Conozca los síntomas reales del cáncer de mama y cuándo acudir a un especialista. (Canva/Composición de Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mi bienestarCáncer de mamaMes RosaMitosSíntomasSalud
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.