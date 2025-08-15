Salud

Brasil detectó primer caso de cáncer de mama asociado a implante de silicón

Una joven con implantes de silicón presentó el primer caso en Brasil de carcinoma espinocelular mamario, según un estudio médico

Por O Globo / Brasil / GDA
Brasil confirmó el primer caso de cáncer de mama raro por implante de silicón, reportado en una paciente joven con seroma tardío.
Brasil confirmó el primer caso de cáncer de mama raro por implante de silicón, reportado en una paciente joven con seroma tardío.







