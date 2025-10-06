Mi Bienestar

Factores de riesgo del cáncer de mama: lo que toda mujer debe conocer

Conozca los factores de riesgo de cáncer de mama, quiénes son más propensas y qué hábitos pueden ayudarle a reducirlos con consejos de un especialista para cuidar su salud

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
En el Mes Rosa, es importante que usted tenga en cuenta los factores de riesgo de cáncer de mama, así como los hábitos que reducen el riesgo.
En el Mes Rosa, es importante que usted tenga en cuenta los factores de riesgo de cáncer de mama, así como los hábitos que reducen el riesgo. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mi bienestarCáncer de mamaMes RosaFactores de riesgo
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.