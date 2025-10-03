Mi Bienestar

Carrera por el Mes Rosa de este domingo: cómo cuidar su cuerpo antes, durante y después

Aprenda cómo preparar su cuerpo, prevenir lesiones y recuperarse correctamente para disfrutar al máximo la carrera y caminata del Mes Rosa.

Por Yucsiany Salazar
Escuchar a su cuerpo durante la caminata o carrera es clave: avanzar a su ritmo y detenerse si siente dolor evita molestias y sobrecargas.
Escuchar a su cuerpo durante la caminata o carrera es clave: avanzar a su ritmo y detenerse si siente dolor evita molestias y sobrecargas.







