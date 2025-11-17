Mi Bienestar

Guía rápida: así puede identificar si un medicamento perdió efectividad en casa

Conozca las señales de deterioro, cómo descartar medicamentos vencidos y el proceso seguro de desecho para proteger su salud y el ecosistema.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
Algunos medicamentos muestran cambios de color u olor cuando pierden efectividad, por lo que requieren revisión inmediata.
Algunos medicamentos muestran cambios de color u olor cuando pierden efectividad, por lo que requieren revisión inmediata. (Canva/Composición de Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mi bienestarMedicamentosDesechoFarmacia
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.