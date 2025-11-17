Guía rápida: así puede identificar si un medicamento perdió efectividad en casa

Algunos medicamentos muestran cambios de color u olor cuando pierden efectividad, por lo que requieren revisión inmediata.

Los medicamentos en casa pueden perder efectividad sin mostrar cambios aparentes, pero, en algunos casos, presentan señales visibles que alertan sobre un posible deterioro. También representan un riesgo ambiental cuando se eliminan de forma inadecuada.

A continuación, le explicamos cómo identificar un medicamento deteriorado y cuáles son los pasos correctos para su desecho.

Lo que debe saber:

Los medicamentos sin fecha visible o con cambios físicos se consideran no utilizables. El calor y la humedad aceleran el deterioro y reducen la efectividad. Los errores en el almacenamiento pueden afectar la seguridad del tratamiento.

Señales de que un medicamento perdió efectividad

José Carlos Vargas, jefe de Farmacia del Hospital Metropolitano y Farmacias La Botica, explica que la mayoría de fármacos no muestran alteraciones visibles. No obstante, ciertas presentaciones sí presentan cambios que permiten sospechar de un deterioro.

Tabletas o comprimidos: Cambios en el color, olor extraño, superficie irregular, pastillas hinchadas, que se desmoronan con facilidad o exceso de polvo dentro del blíster.

Cambios en el color, olor extraño, superficie irregular, pastillas hinchadas, que se desmoronan con facilidad o exceso de polvo dentro del blíster. Cápsulas duras o blandas: Cápsulas pegajosas, líquido turbio u olor aceitoso.

Cápsulas pegajosas, líquido turbio u olor aceitoso. Jarabes: Cambios de color, precipitados, espuma o frascos con filtraciones.

Cambios de color, precipitados, espuma o frascos con filtraciones. Cremas: Separación de fases, olor extraño o cambio de color.

“Si el medicamento no tiene la fecha de vencimiento visible los medicamentos deberían considerarse no utilizables y si también son expuestos a condiciones de almacenamiento o transporte con calor excesivo o humedad no controlada”, explicó Vargas.

Por qué no deben tirarse a la basura ni al inodoro

Los medicamentos vencidos o sobrantes representan un riesgo cuando se desechan de forma incorrecta. Según el especialista, estos residuos llegan a aguas, peces y suelos, formando un ciclo que expone a las personas a fármacos a través del agua o los alimentos.

Entre los más dañinos se encuentran los anticonceptivos y productos hormonales, cuyos residuos alteran ecosistemas acuáticos. Además, el desecho inadecuado favorece la resistencia antimicrobiana, un problema de salud pública.

Dónde desechar los medicamentos en Costa Rica

Todas las farmacias, hospitales y centros de venta de medicamentos están obligados a recibir fármacos en desuso. Estas instituciones trabajan con protocolos y empresas especializadas para garantizar una eliminación segura.

En las sedes del Hospital Metropolitano, por ejemplo, existen recipientes diseñados para recibir los medicamentos: el paciente deposita el fármaco, el sistema lo deja caer dentro del contenedor y luego, la empresa encargada realiza la segregación y el tratamiento adecuado.

Los productos punzocortantes, como jeringas o ampollas de vidrio, deben entregarse en la clínica u hospital más cercano.

Las cápsulas y cremas presentan alteraciones visibles cuando ya no son aptas para el consumo. (Composición fotográfica hecha en Canva/Composición fotográfica hecha en Canva)

Cómo prepararlos antes de entregarlos

Manténgalos en su envase original .

. No los retire del blíster .

. Conserve la caja o frasco .

. No los mezcle con basura común .

. No los arroje al inodoro o al fregadero.

Medicamentos que ya no deben usarse

Se consideran no utilizables:

Medicamentos vencidos .

. Medicamentos sin fecha visible .

. Productos sin trazabilidad o de procedencia dudosa .

. Fármacos que dependían de cadena de frío y perdieron refrigeración, como vacunas o insulinas.

Otro error frecuente ocurre cuando las personas transportan medicamentos en el automóvil por varias horas. Las alteraciones de temperatura y humedad generan reacciones químicas que disminuyen la efectividad.

Si no tiene acceso inmediato a un punto de recolección

Puede mantenerlos temporalmente en casa.

Guárdelos sin sacar del blíster .

. Colóquelos en una bolsa o frasco cerrado .

. Si son pocos, puede almacenarlos en un frasco de vidrio o un envase vacío.

La recomendación es acercarse al punto autorizado más cercano en cuanto sea posible. Desechar un medicamento de forma correcta protege su salud y el ambiente, ya que un frasco que termina en la basura puede regresar al agua o a los alimentos.