Tos persistente: cuándo es neumonía y cómo diferenciarla de un resfriado

Una tos persistente acompañada de otros malestares podría ser señal de neumonía. Un especialista explica cómo reconocer los síntomas, cuándo buscar atención médica y cómo evitar complicaciones.

Por Yucsiany Salazar
Al principio, la neumonía puede confundirse con una tos o resfriado común, pero reconocer sus síntomas a tiempo puede evitar complicaciones graves.
Al principio, la neumonía puede confundirse con una tos o resfriado común, pero reconocer sus síntomas a tiempo puede evitar complicaciones graves.







