Mi Bienestar

Por qué su perro no deja de morder las cosas (y qué puede hacer para cambiar esa conducta)

Si su perro no deja de morder muebles o zapatos, podría estar mostrando signos de ansiedad o aburrimiento. Conozca qué hacer, cómo redirigir su energía y los juegos que realmente ayudan, según una especialista.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
El exceso de energía y la falta de estimulación mental son las principales causas de que los perros adultos sigan mordiendo objetos.
El exceso de energía y la falta de estimulación mental son las principales causas de que los perros adultos sigan mordiendo objetos. (Canva/Composición de Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mi bienestarPerroMascotas
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.