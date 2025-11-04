Qué es el vértigo, por qué ocurre y qué hacer para recuperar el equilibrio

El vértigo puede deberse a alteraciones en el oído interno, responsables del equilibrio corporal.

¿Alguna vez ha sentido que todo gira a su alrededor o que usted da vueltas con el entorno? Esa sensación, conocida como vértigo, puede deberse a varias causas y, aunque muchas veces se confunde con un simple mareo, es un síntoma que requiere atención médica.

Un especialista en audiología explica por qué ocurre, cuándo consultar a un médico y qué puede hacer para aliviarlo.

Lo que debe saber:

El vértigo no es una enfermedad, sino un síntoma que puede tener origen en el oído, la vista o el equilibrio corporal. Nueve de cada diez casos se relacionan con problemas del oído interno, según el especialista. Aunque puede ser intenso, mantenerse activo y seguir el tratamiento adecuado ayuda a que el cuerpo se recupere más rápido.

¿Qué es el vértigo y cómo se diferencia de un mareo común?

El vértigo es la sensación de que todo gira o se mueve de forma circular, incluso cuando usted está quieto.

A diferencia del mareo, que suele sentirse como debilidad o inestabilidad, el vértigo tiene un componente rotatorio más claro.

Si además del mareo se presentan síntomas auditivos, como zumbidos o pérdida de audición, lo más probable es que se trate de un vértigo de origen auditivo.

Cerca del 90% de los casos se debe a problemas del oído.

Los especialistas pueden diferenciarlo mediante pruebas audiológicas o consultas con otorrinolaringología.

“El oído, aparte de servir para escuchar, también sirve para el equilibrio, pero hay ciertas afecciones que provocan una disfunción del equilibrio. Entonces, el equilibrio falla por un problema en el oído, por un problema en la visión o un problema en la propiocepción, o sea, en las plantas de los pies o en los pies como tal”, explicó Sergio Granados, especialista en Audiología del Centro Médico Cristal, parte de la red médica Medismart.

Principales causas del vértigo

El vértigo puede tener distintas causas, pero la gran mayoría está relacionada con el oído interno:

Enfermedad de Ménière: genera crisis de vértigo que pueden repetirse durante días o semanas, acompañadas de pérdida auditiva y tinnitus (zumbido en los oídos).

genera crisis de vértigo que pueden repetirse durante días o semanas, acompañadas de pérdida auditiva y tinnitus (zumbido en los oídos). Neuritis vestibular: aparece después de infecciones virales respiratorias o intestinales que afectan el nervio del equilibrio.

aparece después de infecciones virales respiratorias o intestinales que afectan el nervio del equilibrio. Vértigo postural paroxístico benigno: ocurre en una parte del oído conocida como “el cristalito del oído”, se produce cuando pequeños depósitos del oído interno se mueven y provocan sensación de giro. “Hasta que ese cristalito no se deshaga o no vuelva otra vez donde estaba, el paciente no cura el vértigo como tal”, específicó Granados.

ocurre en una parte del oído conocida como “el cristalito del oído”, se produce cuando pequeños depósitos del oído interno se mueven y provocan sensación de giro. “Hasta que ese cristalito no se deshaga o no vuelva otra vez donde estaba, el paciente no cura el vértigo como tal”, específicó Granados. Enfermedades autoinmunes o degenerativas: en casos más complejos, el vértigo puede relacionarse con problemas del sistema nervioso central.

en casos más complejos, el vértigo puede relacionarse con problemas del sistema nervioso central. En adultos mayores, el envejecimiento de las estructuras del equilibrio puede causar presbivértigo, una forma de vértigo frecuente pero tratable.

Mantenerse activo y seguir la terapia indicada por un especialista ayuda a que el cuerpo recupere su estabilidad más rápido. (Canva/Canva)

“Un vértigo, al ser un síntoma, no una enfermedad, tiene que ponerse en plena atención apenas aparezca”, agregó el audiólogo.

Si los episodios son frecuentes, intensos o se acompañan de otros síntomas, como pérdida de audición, zumbido o desvanecimiento, es fundamental acudir a un profesional en audiología o a un otorrinolaringólogo.

Consejos para manejar el vértigo en casa

Aunque el tratamiento depende de la causa, hay prácticas que pueden ayudarle a sobrellevar los síntomas y favorecer la recuperación:

No se quede completamente quieto. Moverse con cuidado ayuda a que el sistema vestibular (del equilibrio) se adapte y recupere la estabilidad.

Moverse con cuidado ayuda a que el sistema vestibular (del equilibrio) se adapte y recupere la estabilidad. Cuide su alimentación . Reduzca el consumo de cafeína, chocolate, grasas y sal, ya que pueden agravar los episodios.

Reduzca el consumo de cafeína, chocolate, grasas y sal, ya que pueden agravar los episodios. Manténgase hidratado. La falta de agua puede intensificar la sensación de vértigo o mareo.

LEA MÁS: Vivir con disautonomía: un testimonio real sobre síntomas y manejo diario

“Uno piensa que cuando uno tiene vértigo tiene que quedarse así como en un bloque, o acostarse, o apagar la luz para que no le dé vuelta todo. Pero en realidad el estar activos totalmente nos va a ayudar a que el sistema auditivo vestibular compense y el vértigo desaparezca, o pueda bajar su intensidad”, detalla el especialista.

Cómo prevenir recaídas y cuidar su equilibrio

El especialista recalca que el vértigo puede reaparecer si no se trata correctamente o si el cuerpo compensa de forma incorrecta.

La terapia vestibular, guiada por un audiólogo o fisioterapeuta especializado, ayuda a “reeducar” el equilibrio y evitar secuelas como la inestabilidad al caminar.

Si usted padece de vértigo o le sucede de repente, no lo deje pasar: un diagnóstico temprano y un plan de tratamiento adecuado pueden marcar la diferencia entre vivir con inestabilidad o recuperar su equilibrio.