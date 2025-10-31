Entrenamiento estético versus funcional: ¿cuál es la diferencia?|Videopodcast Mi Bienestar Ep. 5

Elegir el tipo de entrenamiento adecuado ayuda a mejorar el rendimiento y mantener la motivación a largo plazo.

Cuando empezó a entrenar (o si está pensando en hacerlo), probablemente se haya preguntado: ¿debo enfocarme en un entrenamiento estético o funcional? Entre tanta información que circula en Internet y recomendaciones de amigos, no siempre es fácil saber qué es lo más adecuado para usted.

Conversamos con Francisco Lara, entrenador personal de Zenit, quien explica las diferencias entre ambos tipos de entrenamiento y ofrece recomendaciones para que usted elija lo que mejor se adapte a sus objetivos y estilo de vida. Le invitamos a dedicar 13 minutos a su salud deportiva.

Entrenamiento estético y funcional. EP 5.mp4

