Entrenamiento estético versus funcional: ¿cuál es la diferencia?|Videopodcast Mi Bienestar Ep. 5

Conozca las diferencias entre entrenamiento estético y funcional y cómo elegir el que mejor se adapte a sus objetivos. Consejos de un entrenador personal para tomar la decisión correcta.

Por Yucsiany Salazar
Francisco Lara, entrenador personal de Zenit, comparte consejos para que usted disfrute sus entrenamientos y alcance sus objetivos sin estrés.
Elegir el tipo de entrenamiento adecuado ayuda a mejorar el rendimiento y mantener la motivación a largo plazo. (Composición de Canva /Composición de Canva)







