¿Croquetas causan cáncer en perros? Veterinario aclara mitos sobre la alimentación de su mascota

El veterinario Carlos Moncada aclara mitos sobre las croquetas y explica cómo elegir el mejor alimento para perros.

Si usted tiene un cachorro, quizás ha escuchado que las croquetas pueden causarles cáncer o que lo mejor es darles comida natural o cruda. ¿Qué tan cierto es esto? El médico veterinario, Carlos Moncada, aclara dudas frecuentes, desmiente mitos y brinda consejos prácticos para escoger el alimento más saludable para su mascota.

Lo que debe saber:

No todas las croquetas son iguales: lo importante es revisar los ingredientes y evitar que contengan aditivos o preservantes. Existen tres tendencias de alimentación para perros: croquetas, dieta BARF (cruda) y comida natural. Algunos alimentos humanos son tóxicos para las mascotas, conozca cuáles son.

En redes sociales circulan videos con frecuencia sobre supuestos riesgos de cáncer en perros asociados al consumo de croquetas.

Según explicó Carlos Moncada, médico en Veterinaria Dr. Moncada en Escazú y parte de la red médica Medismart, no hay evidencia científica que confirme que las croquetas por sí mismas causan cáncer.

LEA MÁS: ¿Las gomitas de melatonina ayudan a dormir? Esto recomienda un neurólogo

Lo que sí puede tener efectos negativos en la salud de los animales son los aditivos y preservantes que contienen algunos alimentos procesados.

“Un alimento de supermercado, lo más probable es que sea un alimento comercial, que no es un alimento premium… y lo más probable es que sea un alimento con muchos preservantes”, explica el especialista.

En resumen: ¿Las croquetas dan cáncer?

No está científicamente comprobado que las croquetas causen cáncer.

Lo que genera dudas son los aditivos y preservantes (igual que en los alimentos humanos).

(igual que en los alimentos humanos). No todas las croquetas son iguales:

Algunas tienen muchos preservantes.



Otras no contienen aditivos o usan procesos más saludables (congelado, deshidratado, cocción al vapor).

Conclusión: no es la croqueta en sí, sino la calidad y la cantidad de aditivos.

Entonces, ¿qué le puedo dar de comer a mi perrito?

Tres tendencias en la alimentación canina ¿cuál es la mejor?

Actualmente, los dueños de mascotas cuentan con varias opciones de alimentación para sus cachorros, incluyendo tres tendencias:

Croquetas (alimento tradicional): siguen siendo la opción más práctica y popular. Pero para elegir bien, lo mejor es que usted revise la etiqueta:

siguen siendo la opción más práctica y popular. Pero para elegir bien, lo mejor es que usted revise la etiqueta: Los tres primeros ingredientes deben ser proteínas enteras (pollo, cordero, salmón) y no harinas.

deben ser proteínas enteras (pollo, cordero, salmón) y no harinas.

La grasa debe aparecer entre los primeros ingredientes, ya que aporta nutrientes clave.

debe aparecer entre los primeros ingredientes, ya que aporta nutrientes clave.

Una fecha de vencimiento demasiado larga puede indicar exceso de preservantes.

demasiado larga puede indicar exceso de preservantes. Dieta BARF (comida cruda): está compuesta por carne, hueso carnoso, vísceras, frutas y pescado. Tiene la ventaja de ser más natural y nutritiva, pero requiere mucho cuidado en la manipulación para evitar bacterias como la salmonela. Además, en algunos casos es necesario complementar con probióticos o suplementos minerales.

está compuesta por carne, hueso carnoso, vísceras, frutas y pescado. Tiene la ventaja de ser más natural y nutritiva, pero requiere para evitar bacterias como la salmonela. Además, en algunos casos es necesario complementar con probióticos o suplementos minerales. Comida natural: consiste en dar al perro alimentos similares a los que consumen los humanos, pero adaptados a sus necesidades. Esta opción debe estar siempre supervisada por un veterinario, ya que se requieren cálculos precisos de porciones y, en ocasiones, suplementos vitamínicos. No guiarse solo por recetas de internet.

Conclusión: Ninguna es mejor que otra, la elección depende de las condiciones de cada mascota y la capacidad de su dueño para garantizar una dieta balanceada.

Una rutina de alimentación adecuada ayuda a que los perros vivan más años sanos y felices. (Canva/Canva)

Síntomas de intolerancia o mala alimentación

Cuando un perro presenta las siguientes señales de alerta, quiere decir que su dieta es inadecuada o no la está tolerando y requiere revisión:

Diarrea o vómitos frecuentes.

Problemas de piel, como caída de pelo o infecciones.

Enfermedades crónicas a largo plazo, como daño renal o hepático.

El especialista recalca que algunas razas tienen predisposición genética a ciertos padecimientos, pero una buena alimentación puede prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida de los animales.

LEA MÁS: ¿Mareos o desmayos frecuentes? Conozca qué es la disautonomía y cómo manejarla

Alimentos prohibidos o tóxicos para perros y opciones seguras

Aunque muchos dueños acostumbran dar “premios” a sus mascotas con restos de comida casera, algunos alimentos de consumo humano son peligrosos para los perros. Entre los más comunes están:

Chocolate y cacao: contienen sustancias tóxicas para ellos.

Uvas y pasas: pueden provocar daño renal.

Huesos de pollo cocidos: al astillarse, pueden perforar el intestino.

Por el contrario, hay opciones seguras y nutritivas en pequeñas cantidades:

Frutas: manzana, pera (sin semillas).

Verduras: zanahoria, brócoli, chayote.

Probióticos naturales: kéfir, yogur natural.

Caldo de hueso o colágeno.

En cuanto a frutas como sandía y banano, no es recomendable darles ya que el azúcar que contienen ambas puede ser dañino para la mascota.

La dieta BARF y la comida natural son alternativas a las croquetas, pero requieren supervisión veterinaria. (Canva/Canva)

Una rutina saludable para su mascota

La recomendación del especialista es mantener una rutina de alimentación con dos tandas de comida al día, dependiendo de la edad del perro, evitar cambios bruscos y consultar siempre con un veterinario antes de modificar la dieta.

“Así como nosotros no deberíamos comer de todo sin control, los perros tampoco. Lo mejor que podemos hacer es crearles un plan de alimentación adecuado, constante y supervisado”, concluye Moncada.