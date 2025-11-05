Mi Bienestar

Psoriasis: lo que su piel intenta decirle y cómo aprender a vivir con ella

Guía médica y emocional para convivir con la psoriasis. Conozca cómo reconocerla, controlarla y mejorar su calidad de vida con hábitos saludables.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
Más allá de las manchas o la picazón, esta enfermedad refleja cómo el cuerpo y la mente responden al estrés, los hábitos y el estilo de vida.
Más allá de las manchas o la picazón, esta enfermedad refleja cómo el cuerpo y la mente responden al estrés, los hábitos y el estilo de vida. (Canva /Composición de Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mi bienestarPsoriasisPielSalud
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.