Obesidad: las verdaderas causas que no están en la comida (y cómo prevenirla)

Una médica explica cómo el estilo de vida moderno, el estrés y la falta de movimiento influyen en el aumento de peso, y qué puede hacer usted para prevenirlo sin dietas extremas.

Por Yucsiany Salazar
Mantener un peso saludable va más allá de la comida: el descanso, el movimiento y el manejo del estrés también influyen en el bienestar integral.
