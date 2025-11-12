Obesidad: las verdaderas causas que no están en la comida (y cómo prevenirla)

Mantener un peso saludable va más allá de la comida: el descanso, el movimiento y el manejo del estrés también influyen en el bienestar integral.

Aunque muchas personas culpan a la comida de los kilos de más, la verdadera raíz del problema puede estar en otra área. En el Día Mundial contra la Obesidad, una especialista brinda recomendaciones para prevenir el sobrepeso y llevar una mejor calidad de vida.

Lo que debe saber:

El sedentarismo y el estrés son dos de los principales detonantes de la obesidad. Dormir poco o exponerse a pantallas antes de dormir altera el metabolismo y dificulta bajar de peso. Ir al nutricionista no es solo para perder peso, sino para aprender a comer mejor y prevenir enfermedades.

El peso no lo dice todo

Victoria Orozco, especialista en Medicina General y Estética de Lafemedica, explica que la obesidad y el sobrepeso suelen medirse con el índice de masa corporal (IMC), una fórmula que relaciona el peso y la estatura. Sin embargo, no siempre refleja la composición real del cuerpo.

“A veces, en algunos pacientes que tienen mucho peso determinado por el músculo podrían tal vez tener como un índice de masa que se vea como que está en teoría en sobrepeso, pero realmente es cantidad muscular”, aclara Orozco, parte de la red médica Medismart.

Cuando el exceso de peso se debe principalmente a grasa corporal y el IMC supera los 30 puntos, se habla de obesidad. Esta se clasifica en grados 1, 2 y 3, según el riesgo que representa para la salud.

En cuanto a los factores de riesgo, existen algunos casos de obesidad que resultan de otras condiciones médicas como tiroides, diabetes, síndrome del ovario poliquístico, entre otros. Sin embargo, en personas que no tienen ninguna condición de fondo hay otros determinantes más allá de la alimentación.

1. El sedentarismo: el factor que más pesa

La especialista menciona que de todos los factores, el más determinante es el sedentarismo.

“Podría tener una alimentación increíble, pero si es una persona que está solamente sentada, igual nos va a afectar en tema de obesidad”, agregó.

Importante:

El sedentarismo no significa solo “no hacer ejercicio”.

Se trata del estilo de vida general: cuánto se mueve usted durante el día, si realiza pausas activas en el trabajo o si pasa horas frente a la computadora sin levantarse.

LEA MÁS: Cómo leer las etiquetas nutricionales en el supermercado, resumido en cinco pasos

2. El estrés también aumenta el peso (aunque no lo note)

El estrés crónico eleva el nivel de cortisol : una hormona que aumenta el azúcar en la sangre y favorece la acumulación de grasa.

: una hormona que aumenta el azúcar en la sangre y favorece la acumulación de grasa. Orozco menciona que, cuando estamos estresados, dejamos de hacer actividades recreativas, dormimos peor y además elevamos el cortisol, que desordena la insulina.

El resultado: un metabolismo alterado y un mayor riesgo de obesidad, diabetes o enfermedades cardiovasculares.

3. La alimentación: errores comunes que suman calorías

En Costa Rica, según la especialista, persiste un error cultural en la manera de combinar los alimentos.

“Aquí en Costa Rica suelen mezclar muchos carbohidratos con carbohidratos y hacer comidas que no tienen en absoluto proteínas. Por ejemplo, arroz y pasta y chao (...) y la famosa ensalada de caracolitos que no es una ensalada balanceada”, explicó.

Una comida saludable, explica, debe incluir una fuente de proteína, ya sea huevo, pollo, pescado o legumbres, para mantener la saciedad y cuidar la masa muscular.

Incorporar movimiento a la rutina diaria (caminar, hacer pausas activas o practicar algún deporte) es clave para prevenir el sobrepeso y cuidar el metabolismo. (Canva/Canva)

Señales tempranas de alerta

El aumento de peso no siempre se nota de inmediato, pero el cuerpo suele enviar señales:

Cansancio constante y menor capacidad para realizar actividades cotidianas.

Oscurecimiento de los pliegues del cuello o axilas (acantosis nigricans), indicio de resistencia a la insulina y va de la mano con la diabetes. No ocurre en todas las personas, pero, si aparece, es señal de que tiene más riesgo de desarrollar obesidad.

Aparición de pequeños fibromas blandos o “pelotitas” en la piel.

Estas señales muestran que el metabolismo se está volviendo más lento y que hay riesgo de desarrollar obesidad o diabetes.

LEA MÁS: Alimentos que hacen feliz a su cerebro: así influye la comida en su salud mental

Qué puede hacer usted para prevenirlo