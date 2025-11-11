¿A dónde van los medicamentos que tiramos? Así puede desecharlos sin dañar su salud ni el ambiente

Si no se desechan bien, los residuos farmacéuticos que llegan al agua pueden alterar ecosistemas y afectar la salud de las comunidades.

Al momento de desechar un medicamento vencido, ¿ha pensado que puede terminar en el agua que usted toma y en los alimentos que consume si los desecha incorrectamente? José Carlos Vargas, jefe de Farmacia del Hospital Metropolitano y Farmacias La Botica, explica cómo hacerlo de forma segura y qué errores debe evitar en casa.

Lo que debe saber:

Los medicamentos vencidos o sobrantes no deben tirarse a la basura ni al inodoro. Pueden causar daños al ecosistema y favorecer la resistencia a los antibióticos. Toda farmacia u hospital en Costa Rica está obligado a recibirlos y gestionarlos correctamente.

Qué ocurre cuando los medicamentos se desechan mal

Según Vargas, los medicamentos tienen dos posibles caminos:

Cuando el paciente los adquiere, luego de tomarlos se eliminan a través del cuerpo y esos metabolitos van a dar al ecosistema.

Cuando los medicamentos se vencen o sobran, es lo que la población puede controlar y debe hacerse de la mejor manera posible.

El problema surge cuando esos residuos no se eliminan correctamente.

Los medicamentos terminan en las aguas y peces, y al final termina en un ciclo donde son ingeridos por las personas por medio de alimentos o aguas, lo cual puede aumentar la resistencia antimicrobiana, un problema actual de salud pública.

Entre los más perjudiciales están los anticonceptivos y productos hormonales, ya que sus residuos alteran los ecosistemas acuáticos:

“Tenemos datos bastante importantes con el tema de anticonceptivos, productos hormonales, que los anticonceptivos terminan perjudicando muchísimo lo que es la parte de los animales... ya se han notificado nacimientos de peces asexuales producto de estas hormonas que van a dar a las aguas”, explicó Vargas.

Dónde y cómo desechar los medicamentos correctamente

En Costa Rica, todas las farmacias, hospitales y centros de venta de medicamentos están obligados por reglamentación a recibirlos. Estos establecimientos cuentan con protocolos o empresas especializadas que garantizan una eliminación segura.

En las sedes del Hospital Metropolitano, por ejemplo, existen puntos de recolección diseñados especialmente:

Se trata de un recipiente que está diseñado para recibir los medicamentos de forma correcta, tiene una parte que es giratoria en donde se introduce el medicamento, este se da vuelta y cae al recipiente.

Una vez que se depositan en los recipientes, la empresa se encarga de hacer la segregación y la eliminación correcta de cada uno de los medicamentos, asegurándose de que no vayan a generar un daño ambiental ni un daño en salud a la población.

En cuanto a los productos punzocortantes, como jeringas o medicamentos que vienen en cápsulas de vidrio y puede quebrarse, lo más recomendable es llevarlos a una clínica o un hospital cercano.

Cómo desechar correctamente los medicamentos vencidos o no utilizables

Cómo prepararlos en casa antes de entregarlos

Si el medicamento está en blíster o envase original, no lo retire.

Manténgalo dentro de su caja o frasco.

No los mezcle con la basura común ni los arroje al fregadero o inodoro.

Medicamentos que ya no deben usarse

Según Vargas, se consideran no utilizables:

Medicamentos vencidos o sin fecha visible.

Productos de procedencia dudosa o sin trazabilidad.

Fármacos de cadena de frío (vacunas, insulinas) que perdieron refrigeración.

“Estos medicamentos no sabemos en las condiciones que fue transportado, almacenado, y eso conlleva que sea un medicamento que no podemos asegurar la eficacia y la seguridad, entonces se considera no utilizable”, señaló Vargas.

Además, advierte sobre un error común:

“En muchas ocasiones el paciente lleva el medicamento y lo anda en el carro por largas horas... esa alteración en la temperatura y en la humedad puede generar reacciones químicas y producir que el medicamento pierda efectividad”.

Desechar los medicamentos correctamente ayuda a prevenir la contaminación del agua y a reducir la resistencia antimicrobiana en la población. (Canva/Canva)

Si no tiene acceso a un punto de recolección

Mientras logra acudir a un punto autorizado, puede almacenarlos temporalmente en casa:

Guárdelos sin sacar del blíster, preferiblemente en una bolsa o frasco cerrado.

Si tiene pocos, acumúlelos en un frasco de vidrio o un envase vacío (como los de proteínas).

“La idea no es tener un acúmulo importante, sino que en el momento que tengamos accesibilidad a un establecimiento de esos que ofrece el servicio, acercarlo lo antes posible y hacer la eliminación correcta”, recomendó Vargas.

Desechar los medicamentos correctamente es una acción sencilla que protege su salud y el ambiente.

Antes de tirar a la basura un frasco o una pastilla, recuerde: cada residuo mal gestionado puede volver al agua, a los alimentos, y finalmente, a nosotros mismos.