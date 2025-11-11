Mi Bienestar

¿A dónde van los medicamentos que tiramos? Así puede desecharlos sin dañar su salud ni el ambiente

Desechar mal los medicamentos puede afectar la salud pública. Un especialista explica cómo hacerlo correctamente y qué riesgos evitar para cuidar el ambiente y su bienestar.

Por Yucsiany Salazar
Guardar los medicamentos vencidos en su envase original y llevarlos a un punto autorizado es la forma más segura de proteger su salud y el entorno.
Si no se desechan bien, los residuos farmacéuticos que llegan al agua pueden alterar ecosistemas y afectar la salud de las comunidades. (Canva/Composición de Canva)







Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

