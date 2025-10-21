Qué es la terapia de reemplazo hormonal y cómo saber si es candidata

La terapia de reemplazo hormonal (TRH) ayuda a aliviar bochornos, resequedad vaginal y cambios de ánimo durante la menopausia, siempre bajo supervisión médica.

La menopausia se trata del fin definitivo de la menstruación, pero conlleva una serie de cambios físicos, mentales y hasta sexuales que de cierta forma, afectan la calidad de vida. Como tratamiento, los especialistas recomiendan la terapia de reemplazo hormonal, pero no todas las mujeres son candidatas para aplicarla. Una ginecóloga explica los detalles al respecto.

Lo que debe saber:

La terapia de reemplazo hormonal (TRH) repone estrógenos y progesterona que el cuerpo deja de producir durante la menopausia. No todas las mujeres son candidatas; existen contraindicaciones como antecedentes de trombosis, enfermedades hepáticas activas o cáncer de mama. La duración y seguimiento de la TRH son individualizados, con controles médicos regulares y exámenes al día.

¿Qué es la terapia de reemplazo hormonal (TRH)?

La TRH consiste en administrar hormonas que el cuerpo deja de producir naturalmente, principalmente estrógenos y progesterona, siempre en conjunto para un reemplazo adecuado.

Existen varias presentaciones:

Estrógenos en pastillas, gel o parches (según disponibilidad).

Progesterona en cápsulas orales o aplicación vaginal.

Cremas bioidénticas preparadas en laboratorios especializados.

“Es muy importante que siempre se usen las dos juntas, y que siempre sean medicadas por el especialista”, señala Keren Porat, especialista en Ginecología del Hospital Metropolitano.

¿Quiénes son aptas y quiénes no?

Si usted se identifica con algunos de los siguientes casos, no es recomendable que aplique la TRH:

Antecedentes de trombosis o problemas de coagulación.

Enfermedad hepática activa.

Cáncer de mama.

En cambio, los antecedentes familiares no son contraindicación, según la especialista.

Momento ideal para iniciar y duración de la TRH

Si usted es candidata, tome en cuenta los siguientes aspectos para aplicar la TRH correctamente:

El inicio ideal es al comienzo de la menopausia, no años después.

La TRH no tiene límite de uso fijo; puede continuarse mientras la paciente tolere el tratamiento y mantenga exámenes y controles médicos actualizados (mamografía, análisis de sangre, entre otros.).

“Si la paciente está bien, lo está tolerando y tiene calidad de vida, lo puede continuar usando por un tiempo ilimitado“, agregó Porat.

Administración y efectos secundarios

En el caso de las pastillas, se toman diariamente, y el gel se aplica en conjunto con la pastilla.

Algunos laboratorios preparan cremas bioidénticas según la dosis indicada por el especialista.

Los efectos secundarios son mínimos; al inicio puede haber algún manchado o sangrado leve, pero no se esperan complicaciones ni otros efectos secundarios si el seguimiento médico es adecuado.

La presentación de los estrógenos suele ser en pastillas o geles, mientras que la de la progesterona en cápsulas orales o aplicación vaginal. Ambos deben aplicarse al mismo tiempo. (Canva /Canva)

Alternativas para quienes no pueden recibir TRH

Para mujeres con contraindicaciones absolutas, se manejan los síntomas de forma específica, siempre con las indicaciones de especialistas:

Si tiene sofocos o bochornos, la alternativa recomendada son algunos antidepresivos.

Si presenta insomnio, una alternativa es el tratamiento orientado al sueño y cambios de hábitos diarios.

Si tiene resequedad vaginal, los especialistas pueden recomendar hidratantes y lubricantes locales.

“Uno trata como que de trabajar síntomas específicamente de acuerdo a la molestia de cada paciente”, explica la ginecóloga.

Empoderamiento y cuidado integral

La especialista enfatiza que la menopausia no es el fin, sino el inicio de una etapa de cuidado y empoderamiento femenino, en la que recomienda:

Mantener actividad física regular.

Seguir hábitos de alimentación saludable.

Realizar consultas ginecológicas periódicas.

Usar herramientas y terapias disponibles para mantener la calidad de vida.

“No decir ‘ah, es que eso es normal y me voy a aguantar’, sino pedir ayuda, porque al final merecemos tener una calidad de vida. Estamos apenas a la mitad de la vida, ojalá y quedan muchos años más, entonces,es una etapa de empoderamiento, es una etapa de, yo les digo a las pacientes, de inversión a nuestro envejecimiento”, señaló Porat.

“Si invertimos ahora en la actividad física, en buenos hábitos, vamos a tener una vejez digna, funcional”, finalizó la especialista.