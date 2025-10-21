Mi Bienestar

Qué es la terapia de reemplazo hormonal y cómo saber si es candidata

Descubra qué es la terapia de reemplazo hormonal, quiénes son candidatas y cómo mantener la calidad de vida durante la menopausia

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
La terapia de reemplazo hormonal (TRH) ayuda a aliviar bochornos, resequedad vaginal y cambios de ánimo durante la menopausia, siempre bajo supervisión médica.
La terapia de reemplazo hormonal (TRH) ayuda a aliviar bochornos, resequedad vaginal y cambios de ánimo durante la menopausia, siempre bajo supervisión médica. (Canva/Composición de Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mi bienestarTerapia de reemplazo hormonalSalud
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.