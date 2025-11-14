Mi Bienestar

La diabetes tipo 2 puede avanzar 5 años sin notarse: señales y cómo reducir el riesgo

La diabetes tipo 2 avanza silenciosamente 5 años sin síntomas. Endocrinóloga explica daños si no se trata a tiempo y da 4 hábitos clave para reducir el riesgo.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
La diabetes tipo 2 puede causar varios síntomas antes de que sea diagnosticada.
La diabetes tipo 2 puede causar varios síntomas antes de que sea diagnosticada. (Canva/Composición de Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mi bienestarDiabetesDiabetes tipo 2Endocrinología
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.