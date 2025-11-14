La diabetes tipo 2 puede avanzar 5 años sin notarse: señales y cómo reducir el riesgo

La diabetes tipo 2 puede causar varios síntomas antes de que sea diagnosticada.

La diabetes tipo 2 es una de las enfermedades crónicas más comunes del mundo y una de las que más pasa desapercibida. Lo que muchos no saben es que puede avanzar entre cuatro y cinco años antes del diagnóstico; es decir, cuando la mayoría de personas finalmente descubre que tiene diabetes, el cuerpo ya ha sufrido consecuencias silenciosas.

Lo que debe saber:

La diabetes tipo 2 puede avanzar 4–5 años antes del diagnóstico. Algunos factores de riesgo no pueden modificarse, pero los hábitos sí influyen en hasta el 70% de los casos. Cambios simples como tomar más agua, moverse durante el día y mejorar la calidad de los carbohidratos reducen significativamente el riesgo.

La combinación de predisposición genética, sedentarismo y un consumo elevado de carbohidratos hace que miles de personas caminen con niveles alterados de glucosa sin sospecharlo.

Según datos del Ministerio de Salud, en Costa Rica, durante el 2024 se registraron 13.431 casos de diabetes, lo que representa un aumento del 27,35% en comparación con el 2023 que reportó 10.546 casos.

La buena noticia es que, aunque este proceso es lento y silencioso, también es altamente prevenible si se identifican señales tempranas y se hacen ajustes en el estilo de vida.

En el Día Mundial de la Diabetes, Melissa Chacón, especialista en Endocrinología de la clínica Pacific Medical Center, parte de la red médica Medismart, explica qué daños puede causar antes y qué puede hacer para evitarla.

¿Qué es exactamente la diabetes tipo 2?

Es una alteración en la capacidad del cuerpo para procesar la glucosa. Cuando el organismo no produce suficiente insulina, o la insulina no funciona correctamente, la glucosa se acumula en la sangre y comienza a dañar tejidos.

A nivel mundial, es una de las principales causas de ceguera, enfermedad renal crónica y amputaciones no traumáticas .

. Ese daño no ocurre de un día para otro: puede iniciar años antes del diagnóstico, mientras la persona se siente “normal”.

Tipos de diabetes: no todas se comportan igual

Diabetes tipo 2 : asociada a sobrepeso, sedentarismo y alimentación alta en carbohidratos simples. Antes era “del adulto”, pero hoy se ve en todas las edades.

: asociada a sobrepeso, sedentarismo y alimentación alta en carbohidratos simples. Antes era “del adulto”, pero hoy se ve en todas las edades. Diabetes tipo 1 : autoinmune, aparece en edades tempranas y requiere insulina desde el diagnóstico.

: autoinmune, aparece en edades tempranas y requiere insulina desde el diagnóstico. Existen otros tipos menos comunes relacionados con genética o alteraciones enzimáticas.

Factores de riesgo: cuáles puede controlar y cuáles no

“Yo les digo que es ya venir con números de la lotería comprada, y otros números que uno puede intentar no comprar, que serían los factores modificables”, agregó la especialista.

No modificables:

Familiares directos con diabetes tipo 2.

Mayor predisposición genética en poblaciones hispanas.

Edad: el riesgo aumenta con los años.

Modificables:

Sobrepeso y obesidad.

Sedentarismo, incluso si va al gimnasio pero pasa muchas horas sentado.

Consumo excesivo de carbohidratos simples, bebidas azucaradas y “frescos caseros”.

Presión alta y colesterol elevado.

Señales silenciosas que deben preocuparle

La diabetes tipo 2 puede estar desarrollándose si nota:

Sed excesiva y aumento en la frecuencia para orinar.

Mucho cansancio después de comidas.

Manchas oscuras en cuello, axilas o ingle (acantosis nigricans).

Cambios en la piel que no mejoran con cremas.

Si experimenta alguna de estas señales, conviene solicitar una valoración médica.

Cambios como tomar más agua, caminar más y elegir mejores carbohidratos disminuyen el riesgo de diabetes tipo 2. (Canva/Canva)

Qué puede hacer hoy para reducir el riesgo

1. Cambiar bebidas por agua

Incluso los refrescos “naturales” o bebidas dietéticas (aunque no se les agregue azúcar) pueden contener grandes cantidades de azúcar. Sustituirlos por agua, aunque sea progresivamente, reduce el riesgo de forma medible.

2. Moverse durante el día, no solo hacer ejercicio

La actividad física debe incluir cardio y fuerza, ya que los ejercicios de resistencia mejoran la sensibilidad a la insulina, pero además:

Pausas activas cada 30 minutos: “Es ponerme de pie, darle vueltas a la mesa, ir al baño más distante, servirme agua, tomar agua, cada 30 minutos deberíamos estar moviéndonos algo, (...) porque no podemos solo con sesiones de ejercicio, por así decirlo, como borrar el hecho de estar inactivo durante todo el día”, explicó la endocrinóloga.

“Es ponerme de pie, darle vueltas a la mesa, ir al baño más distante, servirme agua, tomar agua, cada 30 minutos deberíamos estar moviéndonos algo, (...) porque no podemos solo con sesiones de ejercicio, por así decirlo, como borrar el hecho de estar inactivo durante todo el día”, explicó la endocrinóloga. Caminar más: Intentar superar los 10.000 pasos diarios. El objetivo es evitar largos periodos sentado, que aumentan la resistencia a la insulina.

3. Mejorar la calidad de los carbohidratos

Evite panes blancos, repostería y bebidas azucaradas.

Prefiera frutas enteras, vegetales, legumbres, avena y granos integrales.

“Los carbohidratos no son malos, pero lo que sí uno tiene que cuidar es, pues, la cantidad que consumimos y la calidad, porque hay dos tipos de carbohidratos muy diferentes”, agregó Chacón.

4. Perder un poco de peso

Perder tan solo un 5% del peso corporal mejora notablemente el metabolismo.

¿Cada cuánto medir la glucosa?

Después de los 30 años: una vez al año.

una vez al año. Si tiene factores de riesgo: antes de los 30.

antes de los 30. Antecedente de diabetes gestacional: controles más tempranos y frecuentes.

Las complicaciones si no se detecta a tiempo

Los órganos más afectados son: