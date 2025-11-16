Mi Bienestar

Duelo por muerte repentina: cómo impacta un accidente de tránsito y qué ayuda a afrontarlo

La muerte repentina en un accidente provoca un duelo abrupto y confuso. Psicóloga explica su impacto emocional, señales de alerta y técnicas que ayudan a afrontarlo

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
El duelo por una muerte repentina suele iniciar con shock y emociones difíciles de procesar.
El duelo por una muerte repentina suele iniciar con shock y emociones difíciles de procesar. (Canva/Composición de Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mi bienestarDueloAccidente de tránsitoSalud mentalPsicología
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.