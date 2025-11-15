Mi Bienestar

Qué ocurre en su cuerpo tras 24 horas sin alcohol (y qué recomienda una nutricionista)

En solo 24 horas sin alcohol, su cuerpo inicia cambios positivos. Una nutricionista explica qué ocurre, los beneficios tempranos y cómo comenzar a reducir su consumo.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
El cuerpo inicia beneficios en las primeras 24 horas sin alcohol, desde mejor hidratación hasta un sueño más estable.
El cuerpo inicia beneficios en las primeras 24 horas sin alcohol, desde mejor hidratación hasta un sueño más estable. (Canva/Composición de Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mi bienestarAlcoholDía Mundial sin AlcoholNutriciónSalud
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.