Viva

El adorno que reemplazó a las bolas navideñas: estas son las nuevas tendencias para decorar el árbol en 2025

Flores de Nochebuena, piñas naturales y listones son los elementos que marcarán la decoración navideña de este año

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
Las esferas navideñas pierden protagonismo. En su lugar, se imponen flores, piñas y listones para decorar el árbol en 2025.
Las esferas navideñas pierden protagonismo. En su lugar, se imponen flores, piñas y listones para decorar el árbol en 2025. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaNavidadÁrbol de navidad
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.