Viva

Conozca las alternativas minimalistas que reemplazan al árbol de Navidad

El minimalismo impulsa nuevas formas de decorar la Navidad con estructuras simples y materiales naturales

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
Las familias apuestan por ideas sostenibles y creativas para sustituir el árbol navideño clásico.
Las familias apuestan por ideas sostenibles y creativas para sustituir el árbol navideño clásico. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaÁrbol de NavidadNavidad
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.