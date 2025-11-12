Museo de los Niños encenderá su fachada navideña el 30 de noviembre con gran espectáculo familiar

La actividad en el Museo de los Niños incluirá videomapping, fuegos pirotécnicos y más de 45 personajes en escena.

Las luces de colores, los adornos y la música navideña marcarán el inicio de la temporada el 30 de noviembre, cuando el Museo de los Niños ilumine su tradicional fachada. El evento dará paso a una de las celebraciones más esperadas por las familias costarricenses.

En esta ocasión, el público disfrutará de una hora de espectáculo con la participación de Museíto y Museíta, más de 45 personajes de fantasía en escena, una historia de Navidad, videomapping, fuegos pirotécnicos y el esperado encendido de más de 4.000 bombillos que iluminarán el recinto.

Las actividades comenzarán a la 1 p. m. en Calle 4. A las 4:30 p. m. se abrirá la tarima principal con presentaciones previas, mientras que el espectáculo iniciará a las 7 p. m.

Una familia afortunada

Por tercer año consecutivo, el Museo premiará a una familia que nunca haya asistido al evento. El premio será para un hogar de cinco integrantes, entre niños y adultos. El principal requisito es vivir fuera del Gran Área Metropolitana.

Si el hogar ganador se encuentra a más de 100 kilómetros del Museo, recibirá hospedaje la noche del 30 de noviembre en el Hotel Radisson, además de otros beneficios que se anunciarán próximamente.

¿Cómo participar?

El grupo familiar debe tener cinco integrantes, preferiblemente con varios niños, y no haber participado antes en la Iluminación de la fachada del Museo de los Niños.

Para concursar, deben grabar un video horizontal con buena calidad de imagen y sonido, en el que expliquen por qué desean asistir al evento.

El video debe enviarse al WhatsApp del Museo, 7003-7070, junto con los siguientes datos de un adulto responsable:

Nombre completo. Número de cédula. Dirección exacta de residencia. Cantidad de niños y adultos del grupo. Número telefónico de contacto.

El plazo para enviar el video vence el jueves 20 de noviembre a las 7 p. m.

El espectáculo navideño del Museo de los Niños se realizará el 30 de noviembre, a las 7 p. m. (Lilly Arce)

La familia ganadora recibirá cinco entradas para presenciar el espectáculo desde las graderías habilitadas, además de un recorrido tras bastidores y otros detalles de la producción.

Todos los miembros del grupo tendrán almuerzo, merienda y cena, así como obsequios para los niños. El Museo aclaró que el transporte no está incluido, aunque se analizará una alternativa con la familia ganadora.