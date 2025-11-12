Viva

Museo de los Niños encenderá su fachada navideña el 30 de noviembre con gran espectáculo familiar

Por medio de un concurso, la organización premiará a una familia que nunca haya asistido a su iluminación con regalos y más sorpresas. Conozca cómo participar

Por Fiorella Montoya
La actividad en el Museo de los Niños incluirá videomapping, fuegos pirotécnicos y más de 45 personajes en escena.
La actividad en el Museo de los Niños incluirá videomapping, fuegos pirotécnicos y más de 45 personajes en escena. (Cortesía/Cortesía)







Museo de los niños
Fiorella Montoya



Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

