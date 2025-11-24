¿Cómo hacer una corona de Adviento en casa para esta Navidad 2025? Guía fácil con materiales básicos

Conozca el significado del Adviento y cómo elaborar en casa su tradicional corona para acompañar este tiempo litúrgico desde el 30 de noviembre.

El domingo 30 de noviembre de 2025 marca el inicio del Adviento, un tiempo de preparación espiritual que antecede a la Navidad. Con este día también comienza el año litúrgico para la Iglesia católica.

Uno de los símbolos más importantes de esta tradición es la corona de Adviento, utilizada para reflexionar, orar y mantener viva la esperanza cristiana.

¿Qué representa la corona de Adviento?

Este símbolo cristiano tiene un origen adaptado de costumbres paganas. En invierno, algunos pueblos europeos encendían velas para pedir el regreso del sol. Con el tiempo, misioneros cristianos adoptaron este acto como representación de la espera del nacimiento de Jesús.

La corona se elabora en forma circular para simbolizar la eternidad de Dios. Se decora con ramas verdes, que reflejan la esperanza de la fe cristiana.

Cuenta con cuatro velas, que se encienden una por semana. Tres velas suelen ser moradas, como señal de penitencia, y una es rosa, que se utiliza el tercer domingo de Adviento para expresar alegría por la cercanía de la Navidad.

¿Cómo hacer una corona de Adviento paso a paso?

Para elaborar esta corona desde casa, se pueden utilizar materiales sencillos y accesibles.

Materiales:

Base circular (puede ser de espuma floral, alambre o cartón)

Ramas verdes (de pino, abeto o guirnalda artificial)

4 velas (3 moradas y 1 rosa, o bien, todas blancas)

Alambre floral o cinta

Decoraciones opcionales: piñas, bayas o cintas

Pasos:

Ubicar la base circular en una superficie firme. Cubrirla con ramas verdes sujetándolas con alambre o cinta. Distribuir las velas alrededor de la corona y fijarlas adecuadamente. Añadir decoraciones opcionales según preferencia familiar.

La tradición, comprende también llevar la corona a la iglesia para su bendición el primer domingo de Adviento o realizar una oración en casa en caso de no ser posible.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.