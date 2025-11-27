Viva

Alajuela Brilla en Teletica: Canal 7 apostó por figuras de sus programas estelares para transmisión de festival

La televisora de La Sabana echó mano de ‘Buen día’, ‘Telenoticias’ y ‘De boca en boca’ para armar el elenco que cubrirá el evento navideño

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
mariscales de Alajuela Brilla será el equipo de Fútbol Femenino de la Liga Deportiva Alajuelense (LDA) “Las Leonas”, con la participación de 11 destacadas bandas de marching de renombre nacional además de las carrozas
El festival navideño Alajuela Brilla, que transmitirá Teletica, tendrá lugar este 6 de diciembre. (Jorge Navarro)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TeleticaAlajuela BrillaMaría Fernanda LeónMaría Jesús Rodríguez
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.