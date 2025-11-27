Alajuela Brilla en Teletica: Canal 7 apostó por figuras de sus programas estelares para transmisión de festival

El festival navideño Alajuela Brilla, que transmitirá Teletica, tendrá lugar este 6 de diciembre.

Teletica transmitirá en vivo, por primera vez, el festival navideño Alajuela Brilla, luego de que el año pasado pasara el desfile de manera diferida.

Como ha ocurrido durante décadas con el Festival de la Luz, este año, tanto el canal de La Sabana como Repretel se disputarán la audiencia en el desfile alajuelense.

Luego del anuncio de Canal 6, Televisora de Costa Rica informó cuál será el elenco para esta actividad, que se llevará a cabo el 6 de diciembre.

Dejó ver que su apuesta es grande, pues contará con algunas de sus figuras más importantes.

En un comercial se confirmó que María Jesús Rodríguez, de Telenoticias; María Fernanda León, de De boca en boca; Jennifer Segura, de Buen día, y Rubén McAdam, de Más que noticias, serán los encargados de la transmisión.

La tarima de Teletica estará ubicada en el parque Juan Santamaría. Canal 7 transmitirá el evento desde las 5:45 p. m.

El festival Alajuela Brilla iniciará con un pasacalles a las 2 p. m. A partir de las 6 p. m., dará inicio el desfile de carrozas y bandas que recorrerá la mitad de la Calle Ancha, vía ubicada en pleno centro de Alajuela.

En total, 7 carrozas y 13 bandas iluminarán el casco central de la ciudad de los Mangos.