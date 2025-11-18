Alajuela Brilla da golpe en la mesa: tendrá más carrozas y bandas que el Festival de la Luz

Alajuela Brilla le ha puesto competencia al Festival de la Luz.

Alajuela Brilla dio un golpe en la mesa en la pugna por superar al Festival de la Luz como el evento predilecto de la Navidad en Costa Rica. Para este 2025, por primera vez, el festival alajuelense tendrá más carrozas y bandas que el josefino.

En esta edición el desfile alajuelense, que se realizará el 6 de diciembre, contará con siete carrozas, en contraste con los cinco carruajes que serán parte del evento capitalino. Así lo anunció la Municipalidad de Alajuela este 18 de noviembre, en una conferencia en la que confirmó las empresas que participarán.

En detalle, estás serán las carrozas alajuelenses:

Municipalidad de Alajuela, inspirada en el fondo marino Florida Ice Farm & Co Grupo Mutual Grupo Matual DECASA Banco Nacional Pequeño Mundo Corporación Lady Lee (City Mall)

Además, Alajuela también superará en cantidad de bandas, pues se presentarán 13; dos más que el Festival de la Luz. Las bandas que estarán en Alajuela Brilla serán las siguientes:

Banda Municipal de Alajuela - Sarchí Banda Rítmica de Limón Banda del Colegio Nuestra Señora de Desamparados Banda Municipal de Tibás Banda Municipal de Nicoya Mercedes Marching Band Banda Municipal de Garabito Banda de Palmar Norte Chorotegas Latin Band Banda Firebird Marching Band Banda Comunal Colima de Tibás Banda Monseñor Luis Leipold Banda municipal de Naranjo

Este año, Alajuela Brilla eligió a una institución como mariscal. Se trata del Centro de Enseñanza Especial y Rehabilitación de Alajuela. El año anterior, se dedicó el desfile al equipo femenino de la Liga Deportiva Alajuelense.

De acuerdo con Roberto Thompson, alcalde de Alajuela, la municipalidad del cantón invirtió 250 millones este 2025, más del doble del presupuesto del año anterior, en el que se destinaron 120 millones para la producción del festival.

“Queremos posicionar este festival como el más importante del país. Lo que ha ocurrido este año demuestra que hicimos las cosas muy bien el año pasado y la idea es que siga creciendo”, comentó Thompson.

Detalles del festival Alajuela Brilla

Este será el recorrido del festival Alajuela Brilla. (Municipalidad de Alajuela)

El festival Alajuela Brilla tendrá lugar el próximo sábado 6 de diciembre, iniciando con un pasacalles conformado por 24 bandas y nueve agrupaciones artísticas. Este tendrá inicio a las 2 p. m.

A partir de las 6 p. m. dará inicio el desfile de carrozas y bandas que, al igual que el pasacalles previo, recorrerá la mitad de la Calle Ancha, vía que encierra al centro de Alajuela.

La ruta iniciará en la esquina sureste del Taco Bell de la Tropicana, ubicado frente a la bomba de esa misma localidad.

Posteriormente, avanzará 200 metros hasta la casa de Pollo Macho y doblará sobre la Calle Ancha en dirección al norte. De este punto, continuará 1 kilómetro hasta topar con el Instituto María Pacheco, contiguo al estadio Alejandro Morera Soto.

Luego, hará el último desvió, esta vez con dirección oeste. La ruta finalizará 100 metros al oeste de la escuela República de Guatemala.

-Noticia en desarrollo