Alajuela Brilla alista todo para llenar de magia a la Ciudad de los Mangos: conozca fecha y recorrido

El festival Alajuela Brilla 2025 ya se alista para llenar de luz, música, baile y alegría las calles de la Ciudad de los Mangos. A falta de anunciar carrozas y bandas participantes, la Municipalidad de Alajuela ya reveló los primeros detalles del evento.

Acá le contamos todo lo que se sabe sobre el desfile navideño alajuelense, que desde el año pasado le ha puesto buena competencia al tradicional Festival de la Luz, en San José.

Fecha de Alajuela Brilla 2025

El festival Alajuela Brilla tendrá lugar el próximo sábado 6 de diciembre, iniciando con un pasacalles. De momento, la organización no ha informado sobre el horario. El año anterior, inició a las 2 p. m. y finalizó a las 10 p. m.

Recorrido oficial

Tanto el desfile como el pasacalles recorrerán la mitad de la Calle Ancha, vía que encierra al centro de Alajuela. La ruta iniciará en la esquina sureste del Taco Bell de la Tropicana, ubicado frente a la bomba de esa misma localidad.

Posteriormente, avanzará 200 metros hasta la casa de Pollo Macho y doblará sobre la Calle Ancha en dirección al norte. De este punto, continuará 1 kilómetro hasta topar con el Instituto María Pacheco, contiguo al estadio Alejandro Morera Soto.

Luego, hará el último desvió, esta vez con dirección oeste. La ruta finalizará 100 metros al oeste de la escuela República de Guatemala.