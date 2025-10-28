Festival de la Luz 2025 tendrá solo cinco carrozas, la cifra más baja de la historia

Las carrozas son el principal atractivo del Festival de La Luz, que este 2025 contará con la cifra más baja de la historia.

El Festival de la Luz 2025, que tendrá lugar este 13 de diciembre, tendrá dos cambios importantes y uno tiene que ver con la cantidad de carrozas que desfilarán por las calles josefinas.

La Municipalidad de San José, en conferencia de prensa, informó este 28 de octubre los detalles finales del evento y la principal novedad es que desfilarán una cantidad históricamente baja de carrozas.

De acuerdo con lo informado en la conferencia, este año solo participarán cinco vehículos alegóricos; en contraste con los nueve del año pasado y 15 del 2023. El recorrido, aseguraron las autoridades, está planificado para durar entre 3 y 4 horas.

“Podrán decir que son menos elementos que antes, que efectivamente lo son, pero esto nos permite mantener tiempos que administrativamente son funcionales”, justificó Stephan Rodríguez, miembro de la comisión organizadora del festival.

El otro cambio es que el desfile ya no recorrerá el Paseo Colón y la Avenida Segunda, como era la costumbre, sino que realizará un circuito “360°” por La Sabana.

Stephan Rodríguez, miembro de la comisión organizadora del Festival de la Luz 2025, aseguró que una menor cantidad de carrozas permitirá respetar tiempos más funcionales. (Cortesía Municipalidad de San José)

Diego Miranda, alcalde de San José, argumentó que este y el resto de cambios son en busca de mejorar la experiencia del público y acortar los tiempos de espera para disfrutar del recorrido.

“Nadie va a tener que esperar 2 o 3 horas para ver la primera carroza. Toda la gente que se ubique en el Parque Metropolitano La Sabana va a tener la posibilidad de ver, muy pronto, alguna de las activaciones que tiene el recorrido”, comentó Miranda.

Detalles del Festival de la Luz 2025

Este año, la jornada iniciará desde temprano, con un festival de bandas a las 8 a. m. Posteriormente, a la 1 p. m. arrancará el tradicional pasacalles que se extenderá hasta las 5 p. m.

El Festival de la Luz comenzará a las 6 p. m. con cinco carrozas, diez bandas y dos “shows de piso”.

Para esta edición, se implementará por segundo año consecutivo un espectáculo de drones, en sustitución del juego de pólvora. Este tendrá lugar a las 7:30 p. m.

Además, de viernes a domingo, se instalarán los Mercaditos Navideños en el parque de La Sabana, con una variada oferta gastronómica, productos locales y presentaciones artísticas.