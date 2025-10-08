Festival de la Luz cambiaría radicalmente su recorrido: conozca la nueva ruta

(Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El Festival de la Luz tendrá nueva ruta para la edición del 2025.

La jefa interina del Departamento de Servicios Culturales de la Municipalidad de San José, Kattia Mora Segura, confirmó que el Festival de la Luz cambiaría su ruta para este 2025.

“La ruta para este año es de 360, es una modificación con respecto a las ediciones anteriores y es alrededor de La Sabana en un modo carrusel", dijo Mora este martes en la Comisión de Hacienda del Concejo Municipal josefino.

Tradicionalmente, las carrozas avanzaban por Paseo Colón y Avenida Segunda.

Dudas

La regidora propietaria Yorleny Córdoba, del Partido Progreso Social Democrático, externó la preocupación de patentados por el cambio en la ruta. Mora dijo que se llevaría las preocupaciones para trasladarlas a las instancias correspondientes.

La funcionaria explicó que ingresó al municipio en agosto y, para ese momento, era una decisión tomada.

El regidor suplente del Liberal Progresista, Marco Tulio Ramírez Chan, cuestionó la decisión: “La administración debería haber evaluado la ruta que clásicamente se usaba; si vamos a tener una ruta nueva más pequeña que va a incrementar el gasto, la administración tuvo que haber evaluado el no hacer esa nueva ruta y mantener la ruta anterior si el costo era menor”, dijo.

Este medio remitió consultas a la Municipalidad de San José.