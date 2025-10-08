El País

Festival de la Luz cambiaría radicalmente su recorrido: conozca la nueva ruta

Confirmó funcionaria municipal

Por Sebastián Sánchez
La jefa interina del Departamento de Servicios Culturales de la Municipalidad de San José, Kattia Mora Segura, confirmó que el Festival de la Luz cambiará su ruta para este 2025.
El Festival de la Luz tendrá nueva ruta para la edición del 2025. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







