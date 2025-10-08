Cambio en la ruta del Festival de la Luz molesta a restaurantes de San José: ‘Es una ocurrencia’

El Festival de la Luz es uno de los eventos más esperados en fin de año. Fotos: Jorge Navarro p

El Festival de la Luz tendría una nueva ruta para la edición de este 2025, dejando atrás el tradicional recorrido que utilizó por casi tres décadas. Así lo confirmó este 7 de octubre, Kattia Mora Segura, jefa interina del Departamento de Servicios Culturales de la Municipalidad de San José.

De acuerdo con Mora, en lugar de recorrer Paseo Colón y Avenida Segunda, el desfile de carrozas será ahora alrededor de La Sabana en “modo carrusel”.

Esta histórica variante no solo generó controversia entre la población y a lo interno del Concejo Municipal, sino que también hizo levantar la voz a la Cámara Costarricense de Restaurantes (Cacore).

Mauricio Rodríguez, presidente del Cacore, emitió un pronunciamiento en el que lamenta la medida que prevé tomar la Municipalidad de San José, afirmando que sería un golpe para los restaurantes.

“Son 29 años que hemos tenido el Festival de la Luz utilizando siempre la misma ruta y en una ocurrencia, porque no tiene otra palabra, nos improvisan con un cambio en el cual nos vemos afectados, no solamente el comercio de comida, sino todo el comercio en general en el centro de San José”, declaró Rodríguez.

Además, el dirigente sectorial recalcó que los locales josefinos se han visto afectados por problemáticas de seguridad y orden en la capital, por lo que este cambio solo sumaría negativamente a la difícil situación del gremio.

“Es un golpe nefasto para nuestro día a día. Era el mejor día del año que teníamos en el centro San José. Muchísimos de nuestros afiliados tienen sus negocios en el centro y pues esto definitivamente es un balde de agua fría a estas alturas del año, que ha sido muy duro, principalmente para los restaurantes”, afirmó.

Finalmente, el presidente de Cacore reiteró la preocupación por el cambio y expresó que espera que se eche marcha atrás a la decisión.