Festival de la Luz 2025: estas son las bandas que iluminarán la fiesta navideña en San José

En total 19 bandas de todo el país participaron en las audiciones para ser parte del Festival de la luz 2025.

La edición número 28 del Festival de la Luz ya eligió a las bandas que iluminarán con su música, bailes y talento las calles de San José en diciembre.

Este fin de semana se realizó la audición general en el Estadio Nacional, en la que participaron 19 agrupaciones de todo el país con la ilusión de formar parte del tradicional desfile navideño.

Las pruebas se realizaron en el Estadio Nacional el sábado 20 y el domingo 21 de setiembre. En las audiciones, los grupos fueron evaluados por un jurado especializado que calificó aspectos como el efecto musical, el efecto visual, la danza, el color guard y el efecto general de cada agrupación.

Las bandas elegidas fueron ocho, que se suman a la Banda Comunal de Orotina (ganadora de la edición 2024 del festival) y a la Banda Municipal de San José, que es la anfitriona de la actividad. En total son 10 grupos los que harán su recorrido musical.

“El público disfrutará en diciembre de una muestra de disciplina, creatividad y pasión, gracias al esfuerzo de cada agrupación que ya demostraron su calidad en las audiciones”, manifestó la Municipalidad de San José, organizadora del evento, en un comunicado de prensa.

En las audiciones para el Festival de la luz 2025, hubo participación de grupos de bailes folclóricos que acompañan a las bandas. (Jason Fernández y Sianny Barrantes/Cortesía)

Con las dos ya seleccionadas y las ocho nuevas, esta es la lista de bandas que serán parte del Festival de la Luz 2025, que se realizará el sábado 13 de diciembre: