Viva

Festival de la Luz 2025: estas son las bandas que iluminarán la fiesta navideña en San José

El fin de semana se realizaron las audiciones de los grupos que buscaban ser parte del tradicional desfile decembrino

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Festival de la Luz audiciones
En total 19 bandas de todo el país participaron en las audiciones para ser parte del Festival de la luz 2025. (Jason Fernández y Sianny Barrantes/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Festival de la LuzSan José
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.