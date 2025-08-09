Viva

Festival de la Luz 2025: San José ya eligió el diseño para la carroza que iluminará en diciembre

La propuesta está inspirada en los valores y la fantasía

Por Fiorella Montoya

El brillo, el color y las emociones cargadas de fantasía volverán a San José este 2025 con la edición número 28 del Festival de la Luz. Esta es una de las tradiciones favoritas de los costarricenses en el camino hacia las actividades de fin de año y marca el inicio de los aires navideños.








Festival de la Luz 2025Municipalidad de San José
