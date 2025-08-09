Festival de la Luz 2025: San José ya eligió el diseño para la carroza que iluminará en diciembre

El brillo, el color y las emociones cargadas de fantasía volverán a San José este 2025 con la edición número 28 del Festival de la Luz . Esta es una de las tradiciones favoritas de los costarricenses en el camino hacia las actividades de fin de año y marca el inicio de los aires navideños.

La Municipalidad de San José anunció que ya eligió el diseño de su carroza para este año. La propuesta será presentada en la actividad del sábado 13 de diciembre.

LEA MÁS: 420 drones iluminaron el cielo josefino

La Fundación Parque Metropolitano La Libertad estará a cargo del diseño, que llevará por nombre “La ciudad iluminada”. Según la institución, el concepto refleja “valores sociales, ambientales y culturales que guiarán el futuro de la capital”.

El Festival de la Luz 2025 se realizará el sábado 13 de diciembre en San José. La carroza municipal se llamará 'La ciudad iluminada'. (Jorge Navarro/Archivo)

La estructura relatará la historia de dos niños que, bajo la sombra de Aurelio, un árbol centenario, imaginan una ciudad fantástica. El ecosistema de esta ciudad está compuesto por figuras mágicas llamadas Innovación, Sabiduría, Esperanza y Expresión, quienes protegen la luz central, el corazón simbólico de San José.

La Municipalidad declaró diciembre como el Mes de la Luz 2025, una celebración cargada de actividades.

LEA MÁS: Estas son las carrozas y bandas ganadoras del Festival de la Luz 2024