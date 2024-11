¡Duelo de desfiles! Creador del Festival de la Luz asegura que Alajuela Brilla tendrá la mejor carroza municipal

Roberto Thompson, alcalde alajuelense, anunció el jueves 21 de noviembre los detalles de Alajuela Brilla, un desfile que contará con siete carrozas y 11 bandas en la ciudad de los mangos. Detrás de esta edición renovada del evento está la mano de Jorge Villalobos, quien dirigió el Festival de la Luz en San José desde su creación hasta 2023.

Villalobos se pensionó este mes de abril y en aquel entonces declaró que su prioridad sería estar de lleno con su familia. Sin embargo, en cuestión de meses esta situación cambió radicalmente y ahora está implicado en la producción de un festival muy similar al que inauguró en los años 90 en la capital.

LEA MÁS: Leonas de Alajuelense serán las mariscales del Festival Alajuela Brilla

El productor conversó con La Nación sobre las razones detrás de esta decisión, la visión que tiene para Alajuela Brilla, así como la decisión de la Municipalidad de San José de nombrar al Instituto Nacional de Seguros (INS) como mariscal para este 2024.

—Alajuela Brilla se parece mucho al Festival de la Luz, pero cuando usted se pensionó en abril dijo que no iba a dirigir otro festival ¿Cómo entender esto?

— Recién pensionado, cuando tuve una entrevista en Viva, no tenía planeado hacer muchas cosas que se me han puesto en la agenda. Lo primero que empecé a sentir es que no podía estar en la casa quedito. Ya produje un evento en Puntarenas, llamado Puerto Seguro, la Asociación Cívica de Palmares me invitó a asesorarlos para las fiestas y don Roberto Thompson me habló para hacer un desfile navideño muy similar al Festival de la Luz.

”Alajuela Brilla va a tener magia, fantasía, luz, con alguna idiosincracia de la ciudad de Alajuela. Yo diría que nace una hermana del Festival de la Luz. Tuve el privilegio de Dios de ser el productor de ambos eventos. Sé que los dos van a ser de participación multitudinaria y eso es de provecho para el país”.

—¿Qué lo motivó a implicarse de nuevo en un evento de tal magnitud?

— Es un reto muy lindo porque para nosotros, y aquí tengo que mencionar a Johnny Araya, cuando empezamos hace 29 años fue muy difícil. Recuerdo que el primer festival que hicimos en San José fue un gran espectáculo, pero un caos en materia de orden, porque vendimos más tiquetes de los debidos. En Alajuela estamos tomando las previsiones y creando una cultura nueva entre los funcionarios, que no están acostumbrados, pero que tienen el mismo entusiasmo que encontré en San José hace muchos años. Es un festival que vino para quedarse.

Roberto Thompson anunció que el equipo de fútbol femenino Liga Deportiva Alajuelense, dirigido por Wílmer López, será el mariscal de Alajuela Brilla. Foto: Jorge Navarro (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

— Roberto Thompson fue claro en que quiere que el evento se disfrute en Alajuela, pero que al mismo tiempo que tenga impacto nacional. ¿¢120 millones alcanzan para competir y establecerse así?

Hemos tenido que recurrir a algunas ayudas del sector privado, las cuales nos las han dado generosamente. Pero bueno, nos tuvimos que ajustar, don Roberto entró hace poco y se encontró con presupuestos hechos. Obviamente, tal vez con más recursos, hubiéramos hecho algo más hermoso, pero viendo el espectáculo sí le puedo decir que la mejor carroza municipal del país estará en Alajuela. Los costarricenses se darán cuenta.

LEA MÁS: El INS será el mariscal del Festival de la Luz 2024

—Entonces, ¿considera que para años posteriores habrá que apostar por más presupuesto?

—Puede que se tenga que aumentar. Por el momento nos hemos hecho a la idea de que ese es el presupuesto y las autoridades municipales están trabajando para el año entrante un monto muy parecido. Aquí lo importante es que se está invirtiendo en arte y entretenimiento sano para la familia.

—¿Qué criterio le merece que el INS sea este año el mariscal del Festival de la Luz? Da la impresión de que el espíritu de los mariscales era diferente...

—Así es, el espíritu de los mariscales del Festival de la Luz era diferente. Era resaltar las virtudes de un costarricense, que fueran ejemplo, sobre todo para la niñez y juventud. Virtudes de superación de costarricenses a los que les costó mucho como Andrey Amador o Glenda Umaña.

”Son criterios de las nuevas autoridades, que los respeto, pero no los comparto. Ya el INS había tenido un reconocimiento años atrás cuando se nombró al Benemérito Cuerpo de Bomberos. Eso es un mariscal”.

LEA MÁS: Creador del Festival de la Luz se retiró: ‘Nunca pensé en quedarme para hacer una edición más’

—¿A quién hubiera puesto usted?

—No sé, yo no quiero opinar. Es una decisión que le toca tomar al señor alcalde (Diego Miranda), pero bueno, aquí en Alajuela viene el equipo femenino de la Liga. Creo que el alcalde de Alajuela tomó la decisión correcta al resaltar el papel de la mujer y el deporte. Vienen también costarricenses destacados como Jiménez Deredia, Yokasta, Sherman, y vamos a anunciar dos o tres nombres más.