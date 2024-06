Creador del Festival de la Luz se retiró: ‘Nunca pensé en quedarme para hacer una edición más’

Por más de dos décadas estuvo al frente del Festival de la Luz, fue una de las personas que durante más de tres meses pensó en el nombre que llevaría el desfile navideño –organizado por la Municipalidad de San José– a inicios de 1996 y quien en su habitación guarda más gorras del popular evento; sin embargo, todo tiene su tiempo y Jorge Villalobos sabía que el suyo había terminado.

Villalobos fue uno de los creadores del Festival de la Luz y el 30 de abril del 2024, con mucha nostalgia, tomó la decisión de pensionarse.

“En la vida hay procesos y yo sabía que había que dar un paso tarde o temprano; de hecho, yo ya me podría haber pensionado hace dos o tres años, pero decidí alargar un tiempo más mi estancia en la Municipalidad. Mi idea era pensionarme el 31 de diciembre del 2023, pero me pidieron que me quedara hasta abril del 2024, cosa que hice”, detalló.

Jorge Villalobos, quien fuera el director del Festival de la Luz desde su inicio, se pensionó el 30 de abril del 2024. (Alonso Tenorio)

Reconoce que aceptar que el sábado 16 de diciembre del 2023 sería la última vez que caminaba por Paseo Colón y Avenida Segunda, encabezando el desfile, fue todo un proceso, incluso entre enero y abril de este 2024 finalmente se preparó “anímica y mentalmente” para el cambio que tendría en su vida.

“Sabía que el año pasado era mi último festival y creo que fue un lindo festival para despedirme..., muy especial. Obviamente, hay nostalgia porque fue un evento que me tocó producir desde la conceptualización del mismo hasta el año pasado, pero queda la satisfacción de que, hoy por hoy, es uno de los eventos más queridos y que socolloneaba mucho el alma de los costarricenses”, afirmó.

Ahora tiene 27 gorras en su casa y un ampo lleno de recuerdos que acumula desde el día que se comenzó a gestar el popular desfile navideño que convoca año a año a millones de costarricenses. Además, asegura que se queda con la tranquilidad de haber dejado un evento reconocido en el ámbito internacional, pues lo cataloga como “el mejor evento del área centroamericana”, del que se habla “en Europa, América del Sur y Asia”.

LEA MÁS: Festival de la Luz 2024: Alcalde Diego Miranda confirma evento pero anuncia cambios

–¿Había forma de que se quedara para el festival de este año?

No. Me tenía que pensionar y ya no soy funcionario municipal. Además, el alcalde tenía su equipo y sus decisiones; uno debe respetar eso también. Entonces, nunca pensé en quedarme para hacer un festival más. Creo que mi ciclo en la Municipalidad concluyó el 30 de abril y todo lo que hice es del 30 de abril para atrás.

–Hace unas semanas, la Municipalidad de Puntarenas lo presentó como parte de una comitiva para trabajar en proyectos navideños de ese cantón. ¿Piensa realizar un festival similar ahí?

–El alcalde, la vicealcaldesa y un regidor de Concejo Municipal me invitaron para que les fuera a contar algunas experiencias que desarrollamos en San José y lo hice gustosamente. Conversamos de algunas actividades que ellos quieren hacer, pues quieren rescatar una serie de tradiciones y hacer una serie de eventos recreativos, deportivos y culturales en un ambiente muy sano, sobre todo en un Puntarenas que atraviesa una situación de seguridad un poco complicada.

“Y hay muchos alcaldes que me han estado llamando para que les ayude y los oriente; de manera gustosa, lo he hecho, al igual como lo hice hace muchos años cuando estaba en la Municipalidad con muchos alcaldes de otras comunidades del país que querían hacer festivales y, siempre de manera muy gustosa, fui a visitarlos. El saber que la semilla no solo se queda en San José, sino que germinó por todo el país, lo llena de más satisfacción a uno.

Jorge Villalobos afirma que se siente muy satisfecho por el trabajo hecho a lo largo de los años.

“Sin embargo, mi prioridad hoy es estar más con mi madre, quien hace dos años sufrió un derrame, y con Argentina, que es mi mascota. Sacrifiqué mucho a mi madre y sacrifiqué mucho el hogar, sacrifiqué mucho los amigos y, ahora, estoy recuperando todo ese tiempo que no estuve con ellos”.

–Circuló el rumor de que usted iba a llevarse el concepto del Festival de la Luz para Alajuela...

–No. A mí me llegaron (los rumores), pero eso es falso. El Festival de la Luz es de San José. Me parece que quienes regaron esa bola lo hicieron de mala fe. En política abunda gente que le gusta actuar de manera negativa y, sobre todo, tratando de hacerle daño a las personas. Así que no.

“Sí he hablado con don Roberto, pero no ha sido una conversación que sea como para que yo vaya a organizar un festival en Alajuela. No me lo ha pedido directamente, sí hablé con él y le pasé algunos tips; hablé con él como he hablado con otros alcaldes, pero de ninguna manera.

“También dijeron que yo me quería llevar el nombre. El nombre pertenece a una institución que es la Municipalidad de San José. Me parece que eso (el rumor) fue un hecho de mala fe”.

–¿Político?

–Creo que fue político.

–¿El nombre del Festival ya estaba registrado?

–La verdad, no sé si el nombre del Festival estaba registrado o no, pero es un nombre de la Municipalidad. Me parece que en algún momento nosotros hicimos alguna gestión ante la Dirección Legal para que lo registrara, pero es un nombre que le pertenece a la Municipalidad de San José y a nadie más. Nadie puede apropiarse de ese nombre y, bueno, ese es un nombre que ideamos nosotros. Ese es el producto de un trabajo de un grupo que trabajó dos, tres o cuatro meses en crear la imagen del evento a inicios de 1996, pero eso le pertenece a la Municipalidad.

LEA MÁS: Festival de la Luz: La historia que pocos conocen y que inspiró el querido desfile de San José

–¿Le genera curiosidad saber cómo va a ser el Festival de la Luz a partir de ahora?

–No, no me he preocupado mucho en saber cómo va a ser. El festival tiene características muy claras; la magia, la fantasía y la luz no pueden salirse de ese festival. No es un evento cultural ni es un evento ambiental. Cuando nosotros decidimos hacer el festival, estábamos claros de que era un evento navideño, para la familia, enfocado sobre todo en la niñez que no tiene la opción de ir a otros países a ver grandes espectáculos, esos desfiles y esa magia. Eso la Municipalidad y el sector privado y público lo entendieron muy bien y a eso se debe que las carrozas, a lo largo de 27 años, hayan tenido una esencia escultórica, muy llena de magia, muy llena de fantasía y obviamente muy llena de luz.

–¿Va a verlo?

–Lo veré. Ahora no quiero opinar nada sobre lo que están haciendo, opinaré el 14 (de diciembre) después del festival o el 15 (de diciembre) sobre lo que vi. Así que lo iré a ver ahí en una acera o al apartamento de algún amigo que esté en el recorrido, pero obviamente que iré a ver el festival. No me lo voy a perder.