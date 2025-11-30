10 momentos imperdibles de ‘Mira quién baila’ previo a gala final: polémicas y muchas emociones

Jeff On, Mariana Uriarte, Ericka Morera e Italo Marenco presentarán tres coreografías y el público elegirá quién ganará la final de 'Mira quién baila'.

La gala final de Mira quién baila se vive este domingo 30 de noviembre con muchas emociones. Ítalo Marenco, Ericka Morera, Mariana Uriarte y Jeff On son los cuatro finalistas que buscan ganar la competencia de baile.

La pareja ganadora recibirá $15.000 para la organización que apoya, el segundo y tercer lugar obtendrán $7.000 y $5.000, respectivamente. Mientras que el cuarto puesto recibirá $3.000 para su causa.

La competencia dejó bailes memorables, conflictos inesperados, lágrimas, nerviosismo y decisiones que sorprendieron al público. Los concursantes que se quedaron en el camino fueron: Ivonne Cerdas, Randall Brenes, Thais Alfaro, Katherine Campbell, Daniel Montoya y Neto Rangel.

Previo a la gran final programada para las 7 p. m., Vivian Peraza, productora del programa, comentó a Teletica.com que esta ha sido “la mejor temporada”, pero sin duda alguna también ha sido la más polémica. A lo largo de las galas, los participantes contaron lo que sintieron dentro y fuera del escenario.

Estas son las 10 situaciones que marcaron el formato y que definieron la conversación del público durante toda la temporada.

1. Toni Costa se disculpó con los bailarines de swing criollo por decir que “no requiere mucha técnica”

En la primera gala, Toni Costa interrumpió a Daniel Montoya para afirmar que el swing criollo “no requiere mucha técnica”, comentario que generó un reclamo público de la Asociación Cultural del Swing y el Bolero Costarricenses.

La agrupación dijo que el juez “dejó en evidencia la falta de preparación y conocimiento” y que su comentario afectó “a toda la comunidad de bailarines desde los años 60”.

Ante la controversia, Toni ofreció disculpas en la segunda gala: “Si se sintieron ofendidos, mis más sinceras disculpas. En ningún momento quise faltarle el respeto ni a la técnica ni a la cultura”.

Tony Costa bailó swing criollo junto a su novia Mimi Ortíz luego de las polémicas en 'Mira quién baila'. (Rafael Pacheco Granados)

2. Los comentarios de Toni Costa sobre cuerpo, vestuario y sensualidad que generaron críticas

A lo largo de varias galas, Toni hizo comentarios que muchos consideraron inapropiados. Tras el merengue de Ericka Morera dijo: “Ya quisieran las vacas estar así”, y añadió: “A las ticas les cuesta bastante que se dejen llevar”.

En otra gala le pidió a Morera: “Yo quiero verte con un vestidito mucho más corto, enseñando pierna y moviendo las caderas”.

También hubo comentarios a la fisioterapeuta Katherine Campbell cuando, después de su salsa, le solicitó repetir un movimiento para “darle un regalo a los hombres en casa”. Mientras ella lo ejecutaba, él comentó: “Toma, toma, toma... ya subió el rating”.

Ericka Morera recibió comentarios en 'Mira quién baila' que usuarios calificaron como desafortunados, ella nunca se pronunció al respecto. (Lilly Arce)

3. Ivonne Cerdas reveló presión emocional y dijo que “salió barata” a Teletica

Tras su salida, Ivonne Cerdas contó en Instagram que no negoció su remuneración y que eso la dejó en el rango más bajo: “No cobré mucho. Salí barata, creo”. Agradeció al canal por pagarle las terapias tras su lesión, pero denunció presión emocional cuando la nominaron: “Me empezaron a presionar para ver si reaccionaba triste o reactiva... Yo sé que es un tema de rating, así funciona”.

Aseguró que habló con la producción porque la estaban empujando a mostrar emociones que no quería exagerar.

4. Daniel Montoya lanzó una broma a Isaac Rovira que fue vista como falta de respeto

Después de bailar reggae, Montoya escuchó al juez Isaac Rovira aclarar que solo evaluaba la técnica: “Yo no estoy aquí para valorar el sacrificio, porque si valorara cuánto se esfuerzan, ganarían todos”.

Montoya respondió con humor: “Si paso a la final, todos vamos a la Fuente de la Hispanidad... y vamos a invitar a Isaac”. Aunque en el estudio no generó tensión, en redes muchos calificaron la frase como “irrespetuosa”.

Daniel Montoya recibió críticas en redes sociales tras hablar en 'Mira quién baila' sobre invitar al juez Isaac Rovira a la Fuente de la Hispanidad. (Captura de video)

5. Toni Costa envió un fuerte mensaje a Ericka Morera tras su semana más tensa

Ericka Morera reconoció en una cápsula que sentía presión y que el jurado le exigía más que a otros participantes. Tras su presentación, Costa fue directo: “Veo que tienes grandes problemas con fijarte qué ocurre con las conversaciones que tenemos con los otros, en cuanto a las opiniones. Yo pienso que esa energía tienes que enfocarla en ti. Hazla a tu favor, porque está jugando un poco en tu contra”.

Le pidió enfocarse en sí misma: “No te fijes en nadie, compite contra ti misma”. Teletica difundió ese fragmento con la frase: “Sin anestesia... menos drama, más baile”.

6. El “regaño” público del coreógrafo Erick Vásquez a Katherine Campbell

En Mira quién habla, el coreógrafo dijo que la nominación que recibió su pareja era correcta: “Sí, tenemos que estar ahí. No lo hicimos perfecto”. Explicó que el fallo fue emocional y técnico: “Faltó explotar el sentimiento, sacar ese ‘fua’”.

Campbell aceptó las críticas: “Es un extra que él me está pidiendo, que se puede reventar más. Él es muy exigente y no permite errores”.

Erick Vásquez y Katherine Campbell protagonizaron un incómodo momento en vivo cuando estaban molestos por la nominación en 'Mira quién baila'. (Rafael Pacheco Granados)

7. Flor Urbina criticó el nivel de Ericka Morera y acusó al jurado de protegerla

La exjueza Flor Urbina opinó tras una gala que Ericka estaba rezagada frente a Neto, Jeff y Mariana: “Ella está bien, pero no es el nivel de los otros participantes”.

Además, dijo que el jurado nominó a competidores fuertes para salvar a Morera: “Jurado predecible. Ya sabíamos que tratarían de salvar a Ericka y sacar a Mariana”.

8. Michael Rubí reaccionó con molestia a la nominación de Mariana Uriarte y después cuestionó a Toni Costa

Rubí hizo un gesto de inconformidad al escuchar que su pareja estaba nominada. Luego explicó: “No me parece que Mariana deba estar nominada. Técnicamente es muy prolija”.

En una transmisión en streaming, donde se encontraba el exparticipante Daniel Montoya, Rubí criticó el comentario técnico de Toni Costa y bromeó sobre la coreografía de swing criollo que el juez presentó. Montoya dijo: “Toni ya sabe bailar swing criollo”. Michael respondió entre risas: “Cree él”.

El bailarín dijo que no iba a cambiar su estilo: “No estoy dispuesto a sacrificar el nivel de ella (Mariana) por la velocidad”.

Este fue el rostro de Michael Rubí en la penúltima gala de 'Mira quién baila' tras conocer que él y Mariana Uriarte estaban nominados. (Captura de video)

9. Isaac Rovira aceptó un grave error en su coreografía de paso doble

Durante la semifinal, el juez presentó un número con la bailarina Jahzeel Acevedo. Al final, casi la deja caer por un fallo técnico. En Mira quién habla lo reconoció: “A mitad de la coreografía se me escurre Jahzeel de los brazos. He hecho una cargada que no debió ser así; me he equivocado”.

10. Ítalo Marenco recibió “tarjeta roja” de su esposa por una coreografía sensual

En una bachata con Lucía Jiménez, Ítalo protagonizó un momento tan sensual que TDMás publicó el clip con la frase: “¿Era penal?”.

Cindy Villalta, su esposa, comentó: “Aquí desde el VAR, efectivamente es penal y roja directa”. Ítalo respondió con humor: “No voy a hablar del tema, ya son dos días seguidos en el sillón”.