Viva

10 momentos imperdibles de ‘Mira quién baila’ previo a gala final: polémicas y muchas emociones

El programa estuvo cargado de momentos de tensión, muchos protagonizados por el juez Tony Costa. Ítalo Marenco, Ericka Morera, Mariana Uriarte y Jeff On disputarán la final este domingo 30 de noviembre

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya, Juan Pablo Sanabria, Jessica Rojas Ch., y Fátima Jiménez
23/11/2025. Mira quien baila. Gala 11. Estudio Marco Picado, Sábana. Fotografía: Lilly Arce
Jeff On, Mariana Uriarte, Ericka Morera e Italo Marenco presentarán tres coreografías y el público elegirá quién ganará la final de 'Mira quién baila'. (Lilly Arce)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mira quién bailaÍtalo MarencoEricka MoreraMariana UriarteJeff On
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.