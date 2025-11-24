Viva

‘Mira quién baila’: juez Isaac Rovira aceptó un grave error que cometió en la semifinal del show

Este domingo 23 de noviembre, el experimentado juez del concurso de Teletica demostró su talento en la pista de baile

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
23/11/2025. Mira quien baila. Gala 11. Estudio Marco Picado, Sábana. Fotografía: Lilly Arce
El juez español Isaac Rovira brilló con su talento en la pista de 'Mira quién baila'. El europeo interpretó un paso doble junto a Jahzeel Acevedo. (Lilly Arce)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mira quién bailaTeleticaIsaac Rovira
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.