‘Mira quién baila’: juez Isaac Rovira aceptó un grave error que cometió en la semifinal del show

El juez español Isaac Rovira brilló con su talento en la pista de 'Mira quién baila'. El europeo interpretó un paso doble junto a Jahzeel Acevedo.

Durante la semifinal de Mira quién baila, de Teletica, el juez español Isaac Rovira dejó su talento claro en la pista de baile. Sin embargo, no todo fue bueno para él, ya que cometió un error que pudo terminar en un accidente.

El europeo llegó al escenario acompañado por la bailarina Jahzeel Acevedo. Juntos presentaron un show de paso doble que dejó impactado al público que los observó, tanto en el estudio de Teletica como por la pantalla de Canal 7.

Pese a sus talentos y a la experiencia de ambos bailarines, Rovira aceptó públicamente el fallo que cometió en la coreografía y que puso en peligro a su compañera.

Así lo dijo en entrevista con Mira quién habla, programa que se transmite justo después del concurso.

La situación ocurrió casi al final de la coreografía, cuando el bailarín debía alzar a Jahzeel, pero la cargó mal y por poco la artista fue a caer al suelo. No obstante, la experiencia de ambos salió a relucir y pocos notaron la equivocación.

“A mitad de la coreografía se me escurre Jahzeel de los brazos y casi se me cae al suelo. He hecho una cargada que no debió haber sido así; así que me he equivocado”, manifestó Rovira.

Pese al percance en su coreografía, el juez español Isaac Rovira impresionó al público de 'Mira quién baila' con su talento para el baile. (Lilly Arce)

Junto a él, en la entrevista, estaba su colega Toni Costa, quien respaldó las declaraciones de Isaac, agregando que el público puede creer que al ser ellos jueces no se equivocan. “Seguimos siendo bailarines, evolucionando con nuestros nervios, con nuestros fallos”, aseveró.

Isaac agregó que aunque tiene muchos años de carrera, siempre mantiene los nervios antes de salir a escena, pero que al tocar el escenario se concentra y se dedica a hacer su trabajo, aunque haya ocasiones en que comete errores. “Equivocarse es lo más normal del mundo. El show debe de continuar”, dijo.