‘Mira quién baila’: así fue el ‘regaño’ del coreógrafo a Katherine Campbell en vivo

Katherine Campbell había ganado el premio Wow hace unas galas de 'Mira quién baila' y ahora está en peligro de eliminación.

La novena gala de Mira quién baila de Teletica se llenó de muchas sorpresas: la primera de ellas fue la participación de invitados especiales que bailaron con los concursantes; la segunda se trató de la expulsión de Daniel Montoya; y la tercera tuvo que ver con las nominaciones de Katherine Campbell e Ítalo Marenco.

La fisioterapeuta y el presentador buscarán esta semana los votos del público para no ser los próximos eliminados de la competencia, pero en el camino hay temas de baile que tratar, como bien lo expresó Erick Vásquez, coreógrafo de Campbell, quien de manera directa y sincera afirmó que ellos sí merecían la nominación.

Las declaraciones las dio el bailarín en una entrevista en el programa Mira quién habla, que se transmite después de la competencia de baile. En la conversación con la periodista Minerva Rojas, el artista manifestó estar de acuerdo con la decisión de los jueces de llevarlos a zona de peligro.

“¿Creés que Katherine era la participante que debía estar nominada esta noche?”, le preguntó Minerva al coreógrafo.

La boxeadora Naomy Valle, quien ganó la temporada pasada de 'Mira quién baila', acompañó a Katherine Cambpell como invitada especial. (Rafael Pacheco)

“Yo siendo completamente objetivo, creo que sí. Sí tenemos que estar en ese lugar y realmente hay que aceptarlo como es. No digo que lo hayamos hecho perfecto, pero tenemos que ponerle, tenemos otra oportunidad todavía la otra semana”, dijo tajantemente Vásquez.

El coreógrafo fue específico en explicar que el error de la gala tuvo que ver con la parte técnica, con el sentimiento y la interpretación. “La parte de expulsar ese sentimiento que uno puede generar a la hora de bailar, como explotar, sacar ese ‘fua’”, dijo.

Ante las declaraciones de su coreógrafo, Campbell, con su estilo humilde, reconoció que debe aplicar los cambios y hacer caso a las recomendaciones del experto. “Es un extra que él me está pidiendo, que se puede reventar más. Siente que me quedo como reprimida con todo esto de ver las cámaras, el bailar, controlar los pasos, la música, la cámara, las luces”, expresó la concursante.

Agregó que Erick es muy exigente y que no permite ninguna clase de error.

Al final de esta semana será el público el que salve a Ítalo o a Katherine por medio de los votos en el sitio votos.teletica.com o enviando un mensaje de WhatsApp al número 6070-0777 con los hashtags #TeamÍtalo o #TeamKathy.

