‘Mira quién baila’: ¿Katherine Campbell cambió de pareja? Esta es la razón por la que ensaya con otro coreógrafo

Katherine Campbell, la concursante de Mira quién baila (MQB), de Teletica, causó sorpresa esta semana al ser vista ensayando junto al coreógrafo Kevin Vera, en lugar de su habitual pareja de competencia, Erick Vázquez.

El inesperado cambio generó curiosidad entre los seguidores del programa, quienes se preguntaron si se trataba de un ajuste temporal o del inicio de una nueva dupla en la pista.

En un video compartido por la producción, Campbell y Vera aclararon la situación. “A Kevin lo conozco bastante bien, me preparó para la gala seis y disfrutamos muchísimo. Ahora estamos trabajando juntos para la gala ocho”, explicó la fisioterapeuta.

Vera –quien acompañó a la exparticipante Ivonne Cerdas hasta su eliminación el 28 de setiembre– aseguró que su colaboración es solo por esta semana, debido a que Vázquez se encuentra de viaje, pero regresará a tiempo para bailar el domingo.

Aun así, los ensayos entre ambos no pasaron desapercibidos. “Es superestricto. Tiene que sacar lo mejor de uno, entonces tiene que ser así”, confesó Campbell, mientras Vera coincidió con una sonrisa: “Para darlo todo”.

