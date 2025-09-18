Hermana de Joel Campbell se sinceró sobre una desventaja que solo ella tiene en ‘Mira quién baila’

Katherine Campbell, hermana del reconocido futbolista Joel Campbell, tuvo un debut más que destacado en Mira quién baila (MQB). Al menos, así lo reconocieron los jueces del programa de Teletica durante la primera gala.

El jurado del concurso de baile elogió positivamente a la fisioterapeuta, enfatizando su elegancia y talento. Además, valoraron el hecho de que debutara con foxtrot, uno de los ritmos más difíciles de dominar, según los jueces.

“Voy a trabajar en todo lo que me dijeron. Les agradezco montones porque esto es un crecimiento completamente distinto a mi día a día”, comentó la concursante al finalizar el primer programa de MQB.

“Estaba muy segura de lo que iba a hacer. La verdad es que Erick (Vázquez, su pareja de baile) es superbueno; me siento muy feliz. Disfruté demasiado y espero que todos en casa hayan disfrutado también”, añadió.

Lo que estará por verse es el criterio del público, que, independientemente de las valoraciones de los expertos, será quien tenga la última palabra cuando a partir de este domingo 21 de setiembre inicien las nominaciones para eliminar participantes.

Y es que, aunque su hermano es una de las figuras de mayor renombre en el balompié nacional; lo cierto es que Katherine, en términos de reconocimiento público, se encuentra en desventaja con respecto a sus competidores.

LEA MÁS: Mamá del Chiqui Brenes reaccionó a lo que le dijeron los jueces de ‘Mira quién baila’ a su hijo

Ella mismo reconoció que es la única de la competencia a la que los reflectores le son nuevos. Sin embargo, ese detalle está muy lejos de desanimarla.

“Disfruté demasiado y espero que todos en casa la hayan disfrutado también. Realmente, de todos los que están, soy la única sin experiencia en cámaras ni nada, pero aprendo rápido. Aprendo rápido y tengo todo el entusiasmo para seguir dándole”, expresó.

De hecho, esto ha generado críticas en redes sociales; pues algunas personas consideran que su perfil no encajaba con el formato. No obstante, su desempeño en la pista dejó claro que su paso por el programa no será de relleno.

LEA MÁS: A Toni Costa no le gustó lo que hizo un bailarín de Teletica con esta participante: así lo ‘regañó’

La profesional en fisioterapia aseguró que su esfuerzo, sumado al talento con el que parte, serán su lanza para pelear codo a codo con los demás competidores, quienes gozan de mayor repercusión mediática.

“Creo que uno puede brillar e ir poco a poco. Es que esto es un paso a la vez y yo veo que el crecimiento se va a ir dando. Entonces, ahí vamos”, concluyó.

Un dato no menor es que Campbell tiene como pareja de baile al vigente campeón de Mira quién baila, Erick Vázquez, quien ganó la primera temporada junto a la boxeadora Naomi Valle.